Инвестиции США в ИИ могут обернуться финансовым пузырем

Масштабные инвестиции США в сферу искусственного интеллекта (ИИ) могут нанести серьезный ущерб американской экономике, если не приведут к ожидаемому росту производительности и окажутся очередным финансовым пузырем.

Как пишет The Wall Street Journal, Соединенные Штаты приближаются к зоне повышенного риска из-за объемов средств, направляемых на развитие технологий ИИ.

По данным издания, в ближайшие четыре года на строительство дата-центров планируется направить около $7 трлн. Если эти вложения не оправдаются повышением эффективности экономики, они могут оказать существенное негативное влияние на финансовую систему страны.

WSJ также отмечает, что дополнительным фактором риска становится растущая зависимость отрасли ИИ от долгового финансирования. В случае формирования финансового пузыря последствия могут затронуть не только технологический сектор, но и всю финансовую систему.

Газета подчеркивает, что пока снижение стоимости акций компаний, связанных с ИИ, компенсируется ростом котировок в других секторах. Однако в перспективе масштабный обвал может распространиться на весь фондовый рынок.