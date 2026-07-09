 В Азербайджане утвердили правила льготного ввоза раритетных автомобилей | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Азербайджане утвердили правила льготного ввоза раритетных автомобилей

Феликс Вишневецкий10:25 - Сегодня
В Азербайджане утвердили правила льготного ввоза раритетных автомобилей

В Азербайджане определен новый правовой механизм применения налоговых и таможенных льгот при ввозе на территорию страны редких (раритетных) транспортных средств.

Согласно Закону Азербайджанской Республики №355-VIIQD от 13 февраля 2026 года «О внесении изменений в Налоговый кодекс АР, законы АР «О банках» и «О таможенном тарифе»», налоговые и таможенные льготы будут предоставляться в отношении редких (раритетных) транспортных средств, ввозимых на основании подтверждающего документа, выдаваемого министерством культуры Азербайджана, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу минкультуры.

Льготы распространяются не более чем на одно редкое (раритетное) транспортное средство, импортируемое одним лицом в течение календарного года — при этом общий годовой лимит по стране составляет не более 10 таких транспортных средств.

В целях унификации и регулирования процедур, связанных с указанным процессом, министерство культуры разработало внутренний нормативный документ — «Правила выдачи подтверждающего документа для льготного ввоза на территорию Азербайджанской Республики редких (раритетных) транспортных средств».

Согласно Правилам, созданная при министерстве культуры Экспертная комиссия будет рассматривать поступившие обращения и выносить заключение о соответствии транспортных средств критериям редких (раритетных). Оценка будет проводиться на основании исторической и культурной значимости, степени редкости (уникальности), коллекционной ценности, уровня оригинальности, технического состояния, а также иных критериев, установленных Правилами.

Ожидается, что внедрение нового механизма обеспечит прозрачность, объективность и единый подход к оценке редких (раритетных) транспортных средств, а также будет способствовать ввозу в страну автомобилей, представляющих высокую историческую, техническую и коллекционную ценность.

Прием электронных заявок от лиц, желающих получить подтверждающий документ для льготного ввоза редких (раритетных) транспортных средств в Азербайджан, начнется 9 июля 2026 года в 14:00. Подать заявление можно в электронном виде через информационный ресурс my.culture.az.

Рассмотрение заявления состоит из двух этапов: предварительной проверки представленных документов и последующей экспертизы и оценки, проводимой Экспертной комиссией.

Форма заявления, перечень необходимых документов и критерии оценки закреплены в соответствующих Правилах.

«Дополнительную информацию можно получить, позвонив в колл-центр Министерства культуры по номеру 147 или направив запрос на электронную почту [email protected]» — отмечают в министерстве культуры.

Поделиться:
320

Актуально

Политика

Азербайджанские дипломаты отмечают профессиональный праздник

Общество

Камера в подъезде довела до суда: за съёмку соседей без их согласия придется ...

Общество

В Азербайджане утвердили правила льготного ввоза раритетных автомобилей

В мире

США готовы снять с Турции санкции и передать ей F-35, но есть условие: что известно о ...

Общество

Стали известны номинанты на премию «Эмми-2026»: Полный список главных номинаций - ФОТО

В Баку бензовоз и легковой автомобиль совершили аварию на автозаправочной станции - ВИДЕО

Камера в подъезде довела до суда: за съёмку соседей без их согласия придется платить штраф

Откуда в Азербайджане появилось столько саранчи: ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Стали известны сроки выплаты пенсий и адресной соцпомощи в Азербайджане

Осужденная тиктокерша Arzum 9999 впервые прокомментировала свой арест

Суд раскрыл подробности приговора тиктокерше Arzum

В Баку задержана предпринимательница, укравшая у близких 1,3 млн манатов

Последние новости

Один из резервуаров Тверской нефтебазы загорелся после налета БПЛА

Сегодня, 12:48

Пашинян: общение с Мишустиным было искренним, достигнуты договоренности

Сегодня, 12:35

Турция создает с рядом стран совместный банк обороны, безопасности и устойчивости

Сегодня, 12:30

Пашинян уходит в отпуск 

Сегодня, 12:20

Премьер Катара призвал США и Иран к диалогу и выполнению меморандума

Сегодня, 12:15

Стали известны номинанты на премию «Эмми-2026»: Полный список главных номинаций - ФОТО

Сегодня, 12:02

Премьер Канады передал полиции подаренный Эрдоганом револьвер

Сегодня, 11:55

В Баку бензовоз и легковой автомобиль совершили аварию на автозаправочной станции - ВИДЕО

Сегодня, 11:47

«Леди и два джентльмена»: Эмине Эрдоган приняла спутников лидеров НАТО - ФОТО

Сегодня, 11:44

Индонезия ужесточила правила для блогеров и инфлюенсеров с туристическими визами

Сегодня, 11:40

Россия сбила собственный вертолет

Сегодня, 11:37

Камера в подъезде довела до суда: за съёмку соседей без их согласия придется платить штраф

Сегодня, 11:33

КСИР сообщил о ликвидации двух террористических группировок

Сегодня, 11:28

«Грапарак»: Пашинян не смог убедить Москву

Сегодня, 11:25

Откуда в Азербайджане появилось столько саранчи: ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:15

США допускают, что новая волна ударов по Ирану продлится до месяца

Сегодня, 11:10

Трамп: у США есть много способов победить в конфликте с Ираном

Сегодня, 10:55

В Иране 14 человек погибли из-за последних атак США - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:47

Трамп заявил, что Испания «исправилась» после угроз прекратить торговлю

Сегодня, 10:40

Иран ударил по военным объектам США в Кувейте, Катаре и Бахрейне

Сегодня, 10:35
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02