В Азербайджане утвердили правила льготного ввоза раритетных автомобилей

В Азербайджане определен новый правовой механизм применения налоговых и таможенных льгот при ввозе на территорию страны редких (раритетных) транспортных средств.

Согласно Закону Азербайджанской Республики №355-VIIQD от 13 февраля 2026 года «О внесении изменений в Налоговый кодекс АР, законы АР «О банках» и «О таможенном тарифе»», налоговые и таможенные льготы будут предоставляться в отношении редких (раритетных) транспортных средств, ввозимых на основании подтверждающего документа, выдаваемого министерством культуры Азербайджана, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу минкультуры.

Льготы распространяются не более чем на одно редкое (раритетное) транспортное средство, импортируемое одним лицом в течение календарного года — при этом общий годовой лимит по стране составляет не более 10 таких транспортных средств.

В целях унификации и регулирования процедур, связанных с указанным процессом, министерство культуры разработало внутренний нормативный документ — «Правила выдачи подтверждающего документа для льготного ввоза на территорию Азербайджанской Республики редких (раритетных) транспортных средств».

Согласно Правилам, созданная при министерстве культуры Экспертная комиссия будет рассматривать поступившие обращения и выносить заключение о соответствии транспортных средств критериям редких (раритетных). Оценка будет проводиться на основании исторической и культурной значимости, степени редкости (уникальности), коллекционной ценности, уровня оригинальности, технического состояния, а также иных критериев, установленных Правилами.

Ожидается, что внедрение нового механизма обеспечит прозрачность, объективность и единый подход к оценке редких (раритетных) транспортных средств, а также будет способствовать ввозу в страну автомобилей, представляющих высокую историческую, техническую и коллекционную ценность.

Прием электронных заявок от лиц, желающих получить подтверждающий документ для льготного ввоза редких (раритетных) транспортных средств в Азербайджан, начнется 9 июля 2026 года в 14:00. Подать заявление можно в электронном виде через информационный ресурс my.culture.az.

Рассмотрение заявления состоит из двух этапов: предварительной проверки представленных документов и последующей экспертизы и оценки, проводимой Экспертной комиссией.

Форма заявления, перечень необходимых документов и критерии оценки закреплены в соответствующих Правилах.

«Дополнительную информацию можно получить, позвонив в колл-центр Министерства культуры по номеру 147 или направив запрос на электронную почту [email protected]» — отмечают в министерстве культуры.