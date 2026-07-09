 Стартовал электронный прием в детские сады: нюансы, которые нужно знать родителям | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Стартовал электронный прием в детские сады: нюансы, которые нужно знать родителям

Фаига Мамедова10:33 - Сегодня
Стартовал электронный прием в детские сады: нюансы, которые нужно знать родителям

Процесс приема детей в дошкольные образовательные учреждения теперь осуществляется через платформу «mygov».

Граждане могут записывать своих детей в очередь в электронном формате и управлять своими обращениями. Служба электронного приема документов доступна исключительно на веб-портале my.gov.az.

Процесс создания электронных очередей в дошкольные образовательные учреждения, находящиеся в ведении региональных управлений образования и Нахчыванской Автономной Республики, был активирован 7 июля.

Электронные очереди по городу Баку будут активироваться поэтапно, начиная с сегодняшнего дня. Так, очереди для детей 2021 и 2022 годов рождения откроются в 11:00, а для детей 2023, 2024 и 2025 годов рождения - в 15:00.

Отметим, что обращение на платформе «mygov» должно подаваться именно из личного кабинета того родителя, который ранее регистрировал ребенка в информационной системе bq.edu.az. Процесс регистрации может быть продолжен только через учетную запись того родителя, к профилю которого привязан ребенок.

Для пользования услугой ребенку, являющемуся гражданином Азербайджанской Республики, обязательно иметь удостоверение личности. От иностранцев и лиц без гражданства требуется удостоверение на получение разрешения на временное или постоянное проживание, а от иностранцев, не имеющих вида на жительство - Свидетельство о покровительстве Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

На переходном этапе в системе отображаются данные и возможна регистрация только тех детей, которые родились в период с 2021 по 2025 год.

При подаче обращения родители могут выбрать максимум три дошкольных образовательных учреждения. Как только прием в один из выбранных детских садов будет подтвержден, остальные активные очереди аннулируются автоматически.

Детям, которые в настоящее время уже зарегистрированы в каком-либо дошкольном образовательном учреждении, повторно подавать заявление не нужно. Однако если родитель желает перевести ребенка в другой детский сад, он может оформить новое обращение. После подтверждения приема в новый детский сад для завершения процесса потребуется отчислить ребенка из сада, который он посещает в данный момент.

Поделиться:
283

Актуально

Политика

Азербайджанские дипломаты отмечают профессиональный праздник

Общество

Камера в подъезде довела до суда: за съёмку соседей без их согласия придется ...

Общество

В Азербайджане утвердили правила льготного ввоза раритетных автомобилей

В мире

США готовы снять с Турции санкции и передать ей F-35, но есть условие: что известно о ...

Общество

Стали известны номинанты на премию «Эмми-2026»: Полный список главных номинаций - ФОТО

В Баку бензовоз и легковой автомобиль совершили аварию на автозаправочной станции - ВИДЕО

Камера в подъезде довела до суда: за съёмку соседей без их согласия придется платить штраф

Откуда в Азербайджане появилось столько саранчи: ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Может ли семья погибшего простить Arzum 9999 и изменить приговор? Разбор 1news.az резонансного дела

Стали известны сроки выплаты пенсий и адресной соцпомощи в Азербайджане

На Земле ожидается двухдневная геомагнитная буря

В Баку задержали мужчину, применившего насилие против малолетнего в лифте - ВИДЕО

Последние новости

Один из резервуаров Тверской нефтебазы загорелся после налета БПЛА

Сегодня, 12:48

Пашинян: общение с Мишустиным было искренним, достигнуты договоренности

Сегодня, 12:35

Турция создает с рядом стран совместный банк обороны, безопасности и устойчивости

Сегодня, 12:30

Пашинян уходит в отпуск 

Сегодня, 12:20

Премьер Катара призвал США и Иран к диалогу и выполнению меморандума

Сегодня, 12:15

Стали известны номинанты на премию «Эмми-2026»: Полный список главных номинаций - ФОТО

Сегодня, 12:02

Премьер Канады передал полиции подаренный Эрдоганом револьвер

Сегодня, 11:55

В Баку бензовоз и легковой автомобиль совершили аварию на автозаправочной станции - ВИДЕО

Сегодня, 11:47

«Леди и два джентльмена»: Эмине Эрдоган приняла спутников лидеров НАТО - ФОТО

Сегодня, 11:44

Индонезия ужесточила правила для блогеров и инфлюенсеров с туристическими визами

Сегодня, 11:40

Россия сбила собственный вертолет

Сегодня, 11:37

Камера в подъезде довела до суда: за съёмку соседей без их согласия придется платить штраф

Сегодня, 11:33

КСИР сообщил о ликвидации двух террористических группировок

Сегодня, 11:28

«Грапарак»: Пашинян не смог убедить Москву

Сегодня, 11:25

Откуда в Азербайджане появилось столько саранчи: ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:15

США допускают, что новая волна ударов по Ирану продлится до месяца

Сегодня, 11:10

Трамп: у США есть много способов победить в конфликте с Ираном

Сегодня, 10:55

В Иране 14 человек погибли из-за последних атак США - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:47

Трамп заявил, что Испания «исправилась» после угроз прекратить торговлю

Сегодня, 10:40

Иран ударил по военным объектам США в Кувейте, Катаре и Бахрейне

Сегодня, 10:35
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02