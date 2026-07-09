Стартовал электронный прием в детские сады: нюансы, которые нужно знать родителям

Процесс приема детей в дошкольные образовательные учреждения теперь осуществляется через платформу «mygov».

Граждане могут записывать своих детей в очередь в электронном формате и управлять своими обращениями. Служба электронного приема документов доступна исключительно на веб-портале my.gov.az.

Процесс создания электронных очередей в дошкольные образовательные учреждения, находящиеся в ведении региональных управлений образования и Нахчыванской Автономной Республики, был активирован 7 июля.

Электронные очереди по городу Баку будут активироваться поэтапно, начиная с сегодняшнего дня. Так, очереди для детей 2021 и 2022 годов рождения откроются в 11:00, а для детей 2023, 2024 и 2025 годов рождения - в 15:00.

Отметим, что обращение на платформе «mygov» должно подаваться именно из личного кабинета того родителя, который ранее регистрировал ребенка в информационной системе bq.edu.az. Процесс регистрации может быть продолжен только через учетную запись того родителя, к профилю которого привязан ребенок.

Для пользования услугой ребенку, являющемуся гражданином Азербайджанской Республики, обязательно иметь удостоверение личности. От иностранцев и лиц без гражданства требуется удостоверение на получение разрешения на временное или постоянное проживание, а от иностранцев, не имеющих вида на жительство - Свидетельство о покровительстве Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

На переходном этапе в системе отображаются данные и возможна регистрация только тех детей, которые родились в период с 2021 по 2025 год.

При подаче обращения родители могут выбрать максимум три дошкольных образовательных учреждения. Как только прием в один из выбранных детских садов будет подтвержден, остальные активные очереди аннулируются автоматически.

Детям, которые в настоящее время уже зарегистрированы в каком-либо дошкольном образовательном учреждении, повторно подавать заявление не нужно. Однако если родитель желает перевести ребенка в другой детский сад, он может оформить новое обращение. После подтверждения приема в новый детский сад для завершения процесса потребуется отчислить ребенка из сада, который он посещает в данный момент.