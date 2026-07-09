 Камера в подъезде довела до суда: за съёмку соседей без их согласия придется платить штраф | 1news.az | Новости
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Камера в подъезде довела до суда: за съёмку соседей без их согласия придется платить штраф

Фаига Мамедова11:33 - Сегодня
Камера в подъезде довела до суда: за съёмку соседей без их согласия придется платить штраф

Верховный суд сформировал важную правовую позицию касательно установки камер видеонаблюдения в многоквартирных жилых домах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, в рассмотренном судом деле сторонами являлись соседи, проживающие в одном подъезде на одном этаже жилого дома.

Спор возник вокруг вопроса о том, нарушает ли установка ответчиком камер в общем коридоре и у входа в собственную квартиру право соседа на неприкосновенность частной жизни.

Верховный суд отметил, что каждый человек имеет право установить камеру видеонаблюдения для обеспечения безопасности своей квартиры и имущества. Однако реализация этого права не должна приводить к неправомерному вмешательству в частную жизнь других лиц.

В решении подчеркивается, что понятие частной жизни не ограничивается исключительно событиями, происходящими внутри квартиры. Сведения о том, когда человек входит в квартиру и выходит из нее, кто его навещает, ритм его повседневной жизни, а также непрерывная фиксация его облика являются информацией, относящейся к его частной жизни. По этой причине видеонаблюдение, позволяющее систематически собирать подобные данные, может расцениваться как вмешательство в частную жизнь.

Согласно правовой позиции Верховного суда, камера видеонаблюдения, охватывающая общий коридор многоквартирного жилого дома или входы в другие квартиры, может быть установлена только с согласия соседей, имеющих выход в этот коридор.

При отсутствии такого согласия угол обзора камеры, установленной в целях безопасности, должен охватывать исключительно входную зону квартиры лица, её установившего. Камера не должна непрерывно фиксировать коридор, зону перед лифтом, входы в квартиры других соседей, их перемещения или внешний вид. Если зона обзора камеры превышает необходимый предел, охватывая квартиры соседей и их передвижения, это уже считается вмешательством в частную жизнь, защищаемую Конституцией.

По конкретному делу Верховный суд постановил ограничить угол обзора камеры, размещенной над дверью квартиры, исключительно входной зоной этой квартиры, а другую камеру, охватывающую общий коридор и квартиры соседей, - демонтировать. Суд счел данный подход необходимой и пропорциональной мерой, направленной на обеспечение справедливого баланса между правами сторон.

В решении также разъяснен еще один важный аспект. Суд пришел к выводу, что длительное наблюдение за человеком вопреки его воле и регулярная фиксация его облика могут вызвать у него ощущение постоянной слежки, психологический дискомфорт и моральные страдания. В таких случаях, если факт неправомерного вмешательства в частную жизнь доказан, нет необходимости отдельно доказывать причинение морального вреда. Само противоправное вмешательство создает презумпцию наличия морального вреда, и лицо, утверждающее обратное, должно это доказать.

Опираясь на эту правовую позицию, Верховный суд не только признал факт нарушения права соседа на частную жизнь, но и счел законным взыскание в его пользу компенсации за моральный вред.

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