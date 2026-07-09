Стали известны номинанты на премию «Эмми-2026»: Полный список главных номинаций - ФОТО

Американская телеакадемия объявила номинантов на премию «Эмми 2026», вручение которой состоится в начале осени.

«Эмми» - главная американская телевизионная премия, аналог «Оскара», но для телевидения. Её вручают за достижения в производстве телесериалов, телефильмов, ток-шоу и других телепрограмм — актёрам, режиссёрам, сценаристам, самим шоу и так далее.

Больше всего номинаций получила больничная драма HBO Max «Питт»: второй сезон сериала отмечен в 25 категориях (годом ранее было 13). На одну номинацию меньше у комедийного сериала HBO Max «Хитрости» - 24 номинации. Это рекордный показатель «Эмми» для комедийных сериалов: предыдущий рекорд, 23 номинации, в прошлом году разделили «Медведь» и «Киностудия». Среди новых проектов лидером стала хоррор-комедия Apple TV+ «Бухта вдов», получившая 19 номинаций.

Церемония вручения премии пройдёт 14 сентября – ниже читателям 1news.az представлен список номинантов на премию «Эмми» в основных категориях:

ЛУЧШИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ СЕРИАЛ

- «Дипломатка»

- «Друзья и соседи»

- «Медленные лошади»

- «Одна из многих»

- «Питт»

- «Позолоченный век»

- «Рай»

- «Рыцарь Семи королевств»

- «Хитрости»

КАДР ИЗ СЕРИАЛА «ПИТТ»

ЛУЧШИЙ КОМЕДИЙНЫЙ СЕРИАЛ

- «Бухта вдов»

- «Медведь»

- «Начальная школа «Эбботт»»

-«Никто этого не хочет»

- «Терапия»

- «У Марго проблемы с деньгами»

- «Убийства в одном здании»

- «Хитрости»

- «Грызня»

КАДР ИЗ СЕРИАЛА «У МАРГО ПРОБЛЕМЫ С ДРУЗЬЯМИ»

ЛУЧШИЙ МИНИ-СЕРИАЛ ИЛИ СЕРИАЛ-АНТОЛОГИЯ

- «Во всём виновата она»

- «ГКС. Сент-Луис»

- «Грызня»

- «История любви»

- «Чудовище внутри меня»

КАДР ИЗ СЕРИАЛА «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ

- «Главы государств»

- «Джек Райан: Призрачная война»

- «Необычайно умные создания»

- «Отпуск на двоих»

- «Скучаю по тебе, люблю тебя»

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «НЕОБЫЧАЙНО УМНЫЕ СОЗДАНИЯ»

ЛУЧШИЙ АКТЁР В ДРАМАТИЧЕСКОМ СЕРИАЛЕ

- Стерлинг К. Браун, «Рай»

- Гэри Олдмен, «Медленные лошади»

- Марк Руффало, «Задание»

- Руфус Сьюэлл, «Дипломатка»

- Ноа Уайли, «Питт»

ГЭРИ ОЛДМЕН В СЕРИАЛЕ «МЕДЛЕННЫЕ ЛОШАДИ»

ЛУЧШАЯ АКТРИСА В ДРАМАТИЧЕСКОМ СЕРИАЛЕ

- Зендея, «Эйфория»

- Чейз Инфинити, «Заветы»

- Кэрри Кун, «Позолоченный век»

- Кери Расселл, «Дипломатка»

- Рэй Сихорн, «Одна из многих»

ЗЕНДЕЯ В СЕРИАЛЕ «ЭЙФОРИЯ»

ЛУЧШИЙ АКТЁР В КОМЕДИЙНОМ СЕРИАЛЕ

- Яхья Абдул-Матин II, «Чудо-человек»

- Стив Карелл, «Рустер»

- Мэттью Риз, «Бухта вдов»

- Джейсон Сигел, «Терапия»

- Мартин Шорт, «Убийства в одном здании»

СТИВ КАРЕЛЛ В СЕРИАЛЕ «РУСТЕР»

ЛУЧШАЯ АКТРИСА В КОМЕДИЙНОМ СЕРИАЛЕ

- Кинта Брансон, «Начальная школа «Эбботт»»

- Лиза Кудроу, «Возвращение»

- Джин Смарт, «Хитрости»

- Эль Фаннинг, «У Марго проблемы с деньгами»

- Айо Эдебири, «Медведь»

ДЖИН СМАРТ В СЕРИАЛЕ «ХИТРОСТИ»

Лучший актёр в мини-сериале или антологии

- Оскар Айзек, «Грызня»

- Риз Ахмед, «Наживка»

- Джейсон Бейтман, «Чёрный кролик»

- Мэттью Риз, «Чудовище внутри меня»

- Чарли Ханнэм, «Монстры»

ЧАРЛИ ХАННЭМ В СЕРИАЛЕ «МОНСТРЫ»

ЛУЧШАЯ АКТРИСА В МИНИ-СЕРИАЛЕ ИЛИ СЕРИАЛЕ-АНТОЛОГИИ

- Клэр Дэйнс, «Чудовище внутри меня»

- Кэри Маллиган, «Грызня»

- Сара Пиджон, «История любви»

- Сара Снук, «Во всём виновата она»

- Салли Филд, «Необычайно умные создания»

КЛЭР ДЭЙНС В СЕРИАЛЕ «ЧУДОВИЩЕ ВНУТРИ МЕНЯ»

ЛУЧШИЙ АКТЁР В РОЛИ ВТОРОГО ПЛАНА В ДРАМАТИЧЕСКОМ СЕРИАЛЕ

- Патрик Болл, «Питт»

- Карлос Мануэль Весга, «Одна из многих»

- Билли Крудап, «Утреннее шоу»

- Джек Лауден, «Медленные лошади»

- Том Пелфри, «Задание»

- Герран Хауэлл, «Питт»

- Шон Хэтоси, «Питт»

БИЛЛИ КРУДАП В СЕРИАЛЕ «УТРЕННЕЕ ШОУ»

ЛУЧШАЯ АКТРИСА В РОЛИ ВТОРОГО ПЛАНА В ДРАМАТИЧЕСКОМ СЕРИАЛЕ

- Каролина Выдра, «Одна из многих»

- Эллисон Дженни, «Дипломатка»

- Тейлор Дирден, «Питт»

- Фиона Дуриф, «Питт»

- Кэтрин ЛаНаса, «Питт»

- Сепиде Моафи, «Питт»

- Джулианна Николсон, «Рай»

ЭЛЛИСОН ДЖЕННИ В СЕРИАЛЕ «ДИПЛОМАТКА»

ЛУЧШИЙ АКТЁР В РОЛИ ВТОРОГО ПЛАНА В КОМЕДИЙНОМ СЕРИАЛЕ

- Пол У. Даунс, «Хитрости»

- Колман Доминго, «Времена года»

- Ник Офферман, «У Марго проблемы с деньгами»

- Стивен Рут, «Бухта вдов»

- Тайлер Джеймс Уильямс, «Начальная школа «Эбботт»»

- Харрисон Форд, «Терапия»

- Майкл Юри, «Терапия»

ХАРРИСОН ФОРД В СЕРИАЛЕ «ТЕРАПИЯ»

ЛУЧШАЯ АКТРИСА В РОЛИ ВТОРОГО ПЛАНА В КОМЕДИЙНОМ СЕРИАЛЕ

- Ханна Айнбиндер, «Хитрости»

- Джанелл Джеймс, «Начальная школа «Эбботт»»

- Дейл Дикки, «Бухта вдов»

- Кейт О’Флинн, «Бухта вдов»

- Мишель Пфайффер, «У Марго проблемы с деньгами»

- Джессика Уильямс, «Терапия»

- Мэг Штальтер, «Хитрости»

ДЖАНЕЛЛ ДЖЕЙМС В СЕРИАЛЕ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА «ЭББОТТ»»

ЛУЧШИЙ АКТЁР В РОЛИ ВТОРОГО ПЛАНА В МИНИ-СЕРИАЛЕ ИЛИ СЕРИАЛЕ-АНТОЛОГИИ

- Джейсон Бейтман, «ГКС. Сент-Луис»

- Ричард Гэдд, «Получеловек»

- Ричард Дженкинс, «ГКС. Сент-Луис»

- Чарльз Мелтон, «Грызня»

- Ник Офферман, «Смерть от молнии»

- Дэвид Харбор, «ГКС. Сент-Луис»

РИЧАРД ГЭДД В СЕРИАЛЕ «ПОЛУЧЕЛОВЕК»

ЛУЧШАЯ АКТРИСА В РОЛИ ВТОРОГО ПЛАНА В МИНИ-СЕРИАЛЕ ИЛИ СЕРИАЛЕ-АНТОЛОГИИ

- Юн Ё-Джон, «Грызня»

- Констанс Зиммер, «История любви»

- Линда Карделлини, «ГКС. Сент-Луис»

- Лори Меткаф, «Монстры»

- Джой Сандэй, «ГКС. Сент-Луис»

- Дакота Фаннинг, «Во всём виновата она»

Полный список номинантов на премию «Эмми 2026» во всех категориях доступен по ссылке.

ДАКОТА ФАННИНГ В СЕРИАЛЕ «ВО ВСЁМ ВИНОВАТА ОНА»