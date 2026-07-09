Стали известны номинанты на премию «Эмми-2026»: Полный список главных номинаций - ФОТО
Американская телеакадемия объявила номинантов на премию «Эмми 2026», вручение которой состоится в начале осени.
«Эмми» - главная американская телевизионная премия, аналог «Оскара», но для телевидения. Её вручают за достижения в производстве телесериалов, телефильмов, ток-шоу и других телепрограмм — актёрам, режиссёрам, сценаристам, самим шоу и так далее.
Больше всего номинаций получила больничная драма HBO Max «Питт»: второй сезон сериала отмечен в 25 категориях (годом ранее было 13). На одну номинацию меньше у комедийного сериала HBO Max «Хитрости» - 24 номинации. Это рекордный показатель «Эмми» для комедийных сериалов: предыдущий рекорд, 23 номинации, в прошлом году разделили «Медведь» и «Киностудия». Среди новых проектов лидером стала хоррор-комедия Apple TV+ «Бухта вдов», получившая 19 номинаций.
Церемония вручения премии пройдёт 14 сентября – ниже читателям 1news.az представлен список номинантов на премию «Эмми» в основных категориях:
ЛУЧШИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ СЕРИАЛ
- «Дипломатка»
- «Друзья и соседи»
- «Медленные лошади»
- «Одна из многих»
- «Питт»
- «Позолоченный век»
- «Рай»
- «Рыцарь Семи королевств»
- «Хитрости»
КАДР ИЗ СЕРИАЛА «ПИТТ»
ЛУЧШИЙ КОМЕДИЙНЫЙ СЕРИАЛ
- «Бухта вдов»
- «Медведь»
- «Начальная школа «Эбботт»»
-«Никто этого не хочет»
- «Терапия»
- «У Марго проблемы с деньгами»
- «Убийства в одном здании»
- «Хитрости»
- «Грызня»
КАДР ИЗ СЕРИАЛА «У МАРГО ПРОБЛЕМЫ С ДРУЗЬЯМИ»
ЛУЧШИЙ МИНИ-СЕРИАЛ ИЛИ СЕРИАЛ-АНТОЛОГИЯ
- «Во всём виновата она»
- «ГКС. Сент-Луис»
- «Грызня»
- «История любви»
- «Чудовище внутри меня»
КАДР ИЗ СЕРИАЛА «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
- «Главы государств»
- «Джек Райан: Призрачная война»
- «Необычайно умные создания»
- «Отпуск на двоих»
- «Скучаю по тебе, люблю тебя»
КАДР ИЗ ФИЛЬМА «НЕОБЫЧАЙНО УМНЫЕ СОЗДАНИЯ»
ЛУЧШИЙ АКТЁР В ДРАМАТИЧЕСКОМ СЕРИАЛЕ
- Стерлинг К. Браун, «Рай»
- Гэри Олдмен, «Медленные лошади»
- Марк Руффало, «Задание»
- Руфус Сьюэлл, «Дипломатка»
- Ноа Уайли, «Питт»
ГЭРИ ОЛДМЕН В СЕРИАЛЕ «МЕДЛЕННЫЕ ЛОШАДИ»
ЛУЧШАЯ АКТРИСА В ДРАМАТИЧЕСКОМ СЕРИАЛЕ
- Зендея, «Эйфория»
- Чейз Инфинити, «Заветы»
- Кэрри Кун, «Позолоченный век»
- Кери Расселл, «Дипломатка»
- Рэй Сихорн, «Одна из многих»
ЗЕНДЕЯ В СЕРИАЛЕ «ЭЙФОРИЯ»
ЛУЧШИЙ АКТЁР В КОМЕДИЙНОМ СЕРИАЛЕ
- Яхья Абдул-Матин II, «Чудо-человек»
- Стив Карелл, «Рустер»
- Мэттью Риз, «Бухта вдов»
- Джейсон Сигел, «Терапия»
- Мартин Шорт, «Убийства в одном здании»
СТИВ КАРЕЛЛ В СЕРИАЛЕ «РУСТЕР»
ЛУЧШАЯ АКТРИСА В КОМЕДИЙНОМ СЕРИАЛЕ
- Кинта Брансон, «Начальная школа «Эбботт»»
- Лиза Кудроу, «Возвращение»
- Джин Смарт, «Хитрости»
- Эль Фаннинг, «У Марго проблемы с деньгами»
- Айо Эдебири, «Медведь»
ДЖИН СМАРТ В СЕРИАЛЕ «ХИТРОСТИ»
Лучший актёр в мини-сериале или антологии
- Оскар Айзек, «Грызня»
- Риз Ахмед, «Наживка»
- Джейсон Бейтман, «Чёрный кролик»
- Мэттью Риз, «Чудовище внутри меня»
- Чарли Ханнэм, «Монстры»
ЧАРЛИ ХАННЭМ В СЕРИАЛЕ «МОНСТРЫ»
ЛУЧШАЯ АКТРИСА В МИНИ-СЕРИАЛЕ ИЛИ СЕРИАЛЕ-АНТОЛОГИИ
- Клэр Дэйнс, «Чудовище внутри меня»
- Кэри Маллиган, «Грызня»
- Сара Пиджон, «История любви»
- Сара Снук, «Во всём виновата она»
- Салли Филд, «Необычайно умные создания»
КЛЭР ДЭЙНС В СЕРИАЛЕ «ЧУДОВИЩЕ ВНУТРИ МЕНЯ»
ЛУЧШИЙ АКТЁР В РОЛИ ВТОРОГО ПЛАНА В ДРАМАТИЧЕСКОМ СЕРИАЛЕ
- Патрик Болл, «Питт»
- Карлос Мануэль Весга, «Одна из многих»
- Билли Крудап, «Утреннее шоу»
- Джек Лауден, «Медленные лошади»
- Том Пелфри, «Задание»
- Герран Хауэлл, «Питт»
- Шон Хэтоси, «Питт»
БИЛЛИ КРУДАП В СЕРИАЛЕ «УТРЕННЕЕ ШОУ»
ЛУЧШАЯ АКТРИСА В РОЛИ ВТОРОГО ПЛАНА В ДРАМАТИЧЕСКОМ СЕРИАЛЕ
- Каролина Выдра, «Одна из многих»
- Эллисон Дженни, «Дипломатка»
- Тейлор Дирден, «Питт»
- Фиона Дуриф, «Питт»
- Кэтрин ЛаНаса, «Питт»
- Сепиде Моафи, «Питт»
- Джулианна Николсон, «Рай»
ЭЛЛИСОН ДЖЕННИ В СЕРИАЛЕ «ДИПЛОМАТКА»
ЛУЧШИЙ АКТЁР В РОЛИ ВТОРОГО ПЛАНА В КОМЕДИЙНОМ СЕРИАЛЕ
- Пол У. Даунс, «Хитрости»
- Колман Доминго, «Времена года»
- Ник Офферман, «У Марго проблемы с деньгами»
- Стивен Рут, «Бухта вдов»
- Тайлер Джеймс Уильямс, «Начальная школа «Эбботт»»
- Харрисон Форд, «Терапия»
- Майкл Юри, «Терапия»
ХАРРИСОН ФОРД В СЕРИАЛЕ «ТЕРАПИЯ»
ЛУЧШАЯ АКТРИСА В РОЛИ ВТОРОГО ПЛАНА В КОМЕДИЙНОМ СЕРИАЛЕ
- Ханна Айнбиндер, «Хитрости»
- Джанелл Джеймс, «Начальная школа «Эбботт»»
- Дейл Дикки, «Бухта вдов»
- Кейт О’Флинн, «Бухта вдов»
- Мишель Пфайффер, «У Марго проблемы с деньгами»
- Джессика Уильямс, «Терапия»
- Мэг Штальтер, «Хитрости»
ДЖАНЕЛЛ ДЖЕЙМС В СЕРИАЛЕ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА «ЭББОТТ»»
ЛУЧШИЙ АКТЁР В РОЛИ ВТОРОГО ПЛАНА В МИНИ-СЕРИАЛЕ ИЛИ СЕРИАЛЕ-АНТОЛОГИИ
- Джейсон Бейтман, «ГКС. Сент-Луис»
- Ричард Гэдд, «Получеловек»
- Ричард Дженкинс, «ГКС. Сент-Луис»
- Чарльз Мелтон, «Грызня»
- Ник Офферман, «Смерть от молнии»
- Дэвид Харбор, «ГКС. Сент-Луис»
РИЧАРД ГЭДД В СЕРИАЛЕ «ПОЛУЧЕЛОВЕК»
ЛУЧШАЯ АКТРИСА В РОЛИ ВТОРОГО ПЛАНА В МИНИ-СЕРИАЛЕ ИЛИ СЕРИАЛЕ-АНТОЛОГИИ
- Юн Ё-Джон, «Грызня»
- Констанс Зиммер, «История любви»
- Линда Карделлини, «ГКС. Сент-Луис»
- Лори Меткаф, «Монстры»
- Джой Сандэй, «ГКС. Сент-Луис»
- Дакота Фаннинг, «Во всём виновата она»
Полный список номинантов на премию «Эмми 2026» во всех категориях доступен по ссылке.
ДАКОТА ФАННИНГ В СЕРИАЛЕ «ВО ВСЁМ ВИНОВАТА ОНА»