Названа дата начала тестовых экзаменов для будущих учителей

Старт этапа тестовых экзаменов в рамках конкурса по приему учителей на работу запланирован на 14 июля.

Как сообщает 1news.az, об этом газете Azərbaycan müəllimi сообщил Нурлан Исмаилбейли, заведующий отделом экзаменов и оценивания Государственного агентства по дошкольному и общему образованию.

По его словам, в 23 городах страны к проведению экзаменов подготовлено 56 центров: «Таким образом, создаются условия для одновременной сдачи экзамена более чем 11 тысячами кандидатов. В предыдущие годы экзамены по всем предметам и секциям, за исключением начальных классов, организовывались в один и тот же день и час. В текущем году, благодаря расширению возможностей и с учетом числа участников, кандидаты по специальности «начальные классы» также смогут сдать экзамен в один день и в одно время».

Отметим, что начиная с этого года конкурс по приему учителей на работу проводится на платной основе. Размер взноса составляет 60 манатов.

В соответствии с законодательством, от уплаты взноса освобождаются кандидаты, относящиеся к следующим категориям:

кандидаты, участвующие в конкурсе впервые;

члены семей шехидов;

лица, получившие статус ветерана войны;

лица с инвалидностью;

члены семей, получающих адресную государственную социальную помощь.