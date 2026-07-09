Выявлены опасные красители в соках популярных азербайджанских производителей - ФОТО

Агентство пищевой безопасности Азербайджанской Республики (AQTA) провело контрольные мероприятия в отношении фруктовых соков и нектаров, реализуемых в торговых объектах.

Как сообщили в AQTA, в рамках мониторинга были взяты образцы 17 видов продукции, принадлежащей 16 предприятиям-производителям. Образцы были направлены на лабораторные исследования для проверки на наличие пищевых красителей, консервантов, а также по органолептическим показателям, передает 1news.az.

Согласно результатам испытаний, в 5 продуктах, принадлежащих 4 предприятиям-производителям, были обнаружены красители, использование которых во фруктовых и овощных нектарах, а также в продукции, полученной из концентратов, не допускается.

Несоответствия были выявлены в продукции, принадлежащей ОАО «Göyçay Süd», ООО «Drop Be-Az», ООО «İmperial 01» и ООО «LG Konserv».

Кроме того, в ходе инспекции, проведенной на предприятии по переработке гранатового сока, принадлежащем ООО «İmperial 01», были выявлены грубые санитарно-гигиенические нарушения. В связи с этим деятельность предприятия была ограничена.

Отметим, что согласно требованиям соответствующих нормативных документов, использование обнаруженных красителей разрешается только в напитках с добавлением вкусоароматических веществ. Во фруктовых соках и нектарах использование данных веществ не допускается.

В связи с выявленными несоответствиями были приняты надлежащие меры в соответствии с требованиями законодательства и выданы обязательные к исполнению предписания. На основании принятого решения партии продукции, отозванные из торговых сетей, подлежат уничтожению.