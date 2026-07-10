Импорт животных в Азербайджан пойдет по новым правилам: что изменится? - ВИДЕО

Правила транспортировки животных при их ввозе в страну меняются.

По данным Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA), с 1 января 2027 года импортируемые животные должны будут перевозиться исключительно на специализированных транспортных средствах.

До указанной даты действует переходный период, во время которого допускается перевозка животных в адаптированных машинах в один ярус. При этом максимальная норма загрузки установлена в размере 60 голов для крупного рогатого скота (КРС) и 150 голов - для мелкого рогатого скота (МРС).

Как сообщает Xezerxeber.az, новое требование в первую очередь касается предпринимателей и перевозчиков, занимающихся импортом животных в страну. Предполагается, что внедрение этого правила позволит привести процесс транспортировки в соответствие с международными стандартами. Однако экономисты считают, что данные изменения могут повлечь за собой дополнительные расходы на рынке, поскольку покупка, аренда, содержание и чистка специализированного транспорта являются факторами, напрямую влияющими на себестоимость продукции для предпринимателя.

По мнению эксперта-экономиста Натига Джафарли, вопрос не ограничивается лишь изменением правил транспортировки. В последние годы сокращение поголовья скота в стране увеличило зависимость внутреннего рынка от импорта. А по мере роста импортозависимости влияние логистики, транспортировки и других сопутствующих расходов на конечные цены становится всё более ощутимым.

Увеличение объемов местного производства является одним из ключевых условий для стабилизации цен.

Если на рынке возникнет изобилие местной продукции, зависимость от импорта снизится, и тогда влияние транспортных расходов на цены также ослабнет.

В свою очередь, в AQTA заявляют, что данное решение не преследует цель создать дополнительные ограничения для предпринимательской деятельности. В Агентстве отметили, что мера направлена на укрепление эпизоотической безопасности страны, снижение риска проникновения на ее территорию особо опасных инфекционных болезней животных, а также на внедрение международных стандартов в сфере благополучия животных.

В ведомстве подчеркнули, что транспортные средства, используемые при импорте животных, выполняют не только логистическую функцию. Эти машины крайне важны в пунктах пограничного ветеринарного контроля для безопасной выгрузки животных, проведения их индивидуального клинического осмотра и, в случае необходимости, отбора проб для лабораторных исследований. Агентство также добавляет, что вступление решения в силу не сразу, а с 1 января 2027 года, предоставляет предпринимателям переходный период для адаптации к новым требованиям. В AQTA считают, что в долгосрочной перспективе новые правила послужат как защите здоровья животных, так и более эффективной организации импортных процессов.

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