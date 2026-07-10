Опубликованы кадры опасных нарушений ПДД пешеходами - ВИДЕО

Даже самое незначительное нарушение правил дорожного движения может в одно мгновение привести к тяжелым и необратимым последствиям.

Об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к пешеходам, в котором также отмечается следующее:

«Призываем пешеходов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и ответственно относиться к собственной безопасности. Помните, что безопасные дороги и культура дорожного движения начинаются с ответственного поведения каждого из нас».

Вместе с обращением Главное управление Государственной дорожной полиции также опубликовало видеокадры, наглядно демонстрирующие случаи нарушения правил дорожного движения пешеходами.