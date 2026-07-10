В Шувеляне продолжаются поиски утонувшей в море 19-летней девушки - ВИДЕО

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает поиски Зейнаб Мамедзаде (2007 г.р.), которая, предположительно, утонула 6 июля в море на необорудованном для купания участке побережья в поселке Шувелян Хазарского района Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС, поисково-спасательные работы непрерывно проводят силы Службы спасения особого риска, а также Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах.

Поиски ведутся в предполагаемом районе, где девушка могла утонуть - дополнительная информация будет предоставлена позднее.