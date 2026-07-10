В Гарадагском районе строят три новых автомобильных моста - ВИДЕО

В Гарадагском районе продолжается строительство новых путепроводных автомобильных мостов на трех различных участках дорог.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

На 55-м километре автомобильной дороги Баку–Алят–Газах–госграница с Грузией, на территории посёлка Гобустан, строительство моста вышло на завершающий этап. В настоящее время ведётся подготовка к укладке асфальтобетонного покрытия.

На 13-м километре автомобильной дороги Сангачалы–Чеильдаг для устройства опор строящегося моста забиты сваи, ведётся подготовка к бетонированию фундамента.

На 2,2-м километре автомобильной дороги Локбатан–Гюздек продолжаются работы на первой крайней опоре строящегося моста, а фундамент второй крайней опоры уже готов.

«Новые мосты, возводимые в соответствии со строительными нормами и правилами, после ввода в эксплуатацию обеспечат более удобное и безопасное движение транспорта на этих участках дорог» - отмечают в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.