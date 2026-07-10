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Пиар не отменяет преступлений: зачем Западу вновь продают образ Рубена Варданяна

Себа Агаева13:37 - Сегодня
Пиар не отменяет преступлений: зачем Западу вновь продают образ Рубена Варданяна

Новая волна медийной активности, поднятая публичными заявлениями Вероники Зонабенд, супруги находящегося под стражей в Баку Рубена Варданяна, наглядно демонстрирует, как современные инструменты связей с общественностью пытаются подменить правовые реалии эмоциональным нарративом.

Обращаясь к международным структурам и официальному Еревану с призывами содействовать визитам и организовать широкую кампанию в защиту своего мужа, Зонабенд преследует очевидную цель - вернуть тему в актуальную глобальную повестку и навязать аудитории образ «невинно пострадавшего политического заключенного». Однако за глянцевым фасадом филантропии и меценатства, который годами выстраивали нанятые Варданяном пиар-агентства, скрывается масштабная летопись деятельности, направленной на подрыв суверенитета государств, финансирование незаконных вооруженных формирований и обслуживание теневых финансовых потоков.

Международное сообщество все чаще задается вопросом, почему за рамками этой гуманитарной риторики сознательно оставляются доказанные факты, послужившие основанием для вердикта Бакинского военного суда. Процесс над бывшим так называемым «госминистром» ликвидированного сепаратистского режима в Карабахе завершился приговором к 20 годам лишения свободы. Судебные органы признали его виновным по целому спектру тягчайших статей, включая преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также соучастие в ведении агрессивной войны и насильственном захвате власти. Этот юридический итог стал логическим завершением многолетней деструктивной роли, которую Варданян играл на Южном Кавказе, выступая в качестве ключевого бенефициара и спонсора затянувшейся оккупации азербайджанских земель.

Чтобы понять истинные причины краха политической авантюры Варданяна, необходимо детально проанализировать его бэкграунд, сформировавшийся в России эпохи первоначального накопления капитала. Долгое время на Западе его воспринимали как просвещенного бизнесмена, основателя инвестиционной компании «Тройка Диалог» и соучредителя бизнес-школы «Сколково». Однако за этим респектабельным имиджем скрывалась разветвленная система офшорных сетей, которая легла в основу громкого международного расследования Тройка Ландромат (Troika Laundromat), опубликованного Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) совместно с ведущими мировыми СМИ. Эксперты и журналисты-расследователи подетально воссоздали схему, через которую из России выводились миллиарды долларов, отмывались деньги и финансировались тайные интересы российской элиты. Компании, находившиеся под управлением структуры Варданяна, обслуживали финансовые потоки, которые впоследствии связывали с сокрытием активов лиц, близких к Кремлю. Тот факт, что имя Варданяна фигурировало в западных санкционных списках и докладах Конгресса США как человека, чья деятельность напрямую содействовала укреплению государственно-капиталистической системы РФ, полностью опровергает тезис о его независимости. Более того, его финансовые институты и связи упоминались в контексте обслуживания структур, задействованных в обеспечении ресурсов, которые прямо или косвенно работали на продолжение геополитического противостояния, включая конфликт вокруг Украины. К слову, указом президента Украины Р.Варданян внесен в санкционный список и в базу «Миротворец», а также объявлен в розыск - «за поддержку российской агрессии против Украины».

Столкнувшись с угрозой полной блокировки своих международных активов на Западе и понимая неизбежность жестких персональных санкций, Варданян предпринял маневр, который многие политологи назвали попыткой политической легализации через радикальный национализм.

Его внезапный отказ от российского гражданства в 2022 году и нелегальное проникновение на территорию Азербайджана через Лачинский коридор, находившийся тогда под контролем временного российского миротворческого контингента, не были жестом отчаяния или актом чистой благотворительности. Это был спланированный шаг. Заняв пост так называемого «государственного министра» в марионеточном сепаратистском образовании в Ханкенди, Варданян сразу же занял ультрарадикальную позицию. Он открыто призывал местное армянское население к затяжному противостоянию, торпедировал любые попытки прямой интеграции и мирного диалога между карабахскими армянами и центральными властями Азербайджана. Вместо поиска компромиссов миллиардер использовал свои ресурсы для финансирования незаконных вооруженных формирований, закупки оборудования для фортификационных сооружений и поддержания жизнедеятельности режима, который более тридцати лет существовал за счет этнических чисток, оккупации и разрушения культурного наследия. Его пребывание у руля непризнанной структуры обострило гуманитарную и военную обстановку, превратив регион в заложника амбиций внешних игроков, чьи интересы Варданян транслировал. Азербайджанское правосудие четко квалифицировало эти действия как прямое посягательство на конституционный строй государства и спонсирование террористических ячеек.

Нынешняя кампания, развернутая Вероникой Зонабенд, пытается увести международную дискуссию от этих неопровержимых фактов в плоскость защиты прав человека. Сторонники Варданяна рассчитывают на короткую память западного обывателя, надеясь, что масштабные инвестиции в лоббистские группы в Вашингтоне, Париже и Брюсселе помогут затушевать криминальный характер его деятельности. Однако попытка представить Варданяна жертвой политических репрессий натыкается на железобетонные юридические формулировки приговора Бакинского военного суда. Судебный процесс основывался на строгом соблюдении норм международного гуманитарного права и национального законодательства, зафиксировав прямую причинно-следственную связь между финансовыми вливаниями олигарха и страданиями мирного населения, гибелью людей. Пытаясь апеллировать к властям Армении, защита Варданяна также сталкивается с внутренними противоречиями самого армянского общества, где многие прекрасно понимают, что появление олигарха в Карабахе преследовало целью подготовить плацдарм для последующего захвата власти в самом Ереване в интересах реваншистских сил и их внешних кураторов.

Таким образом, навязывание мировому сообществу образа Варданяна-мученика выглядит цинично на фоне реального масштаба совершенных им преступлений против мира и человечности. Его периодическое возвращение в информационную повестку - это не всплеск семейной заботы, а прагматичный и скоординированный медийный маневр лоббистских групп. После того как в феврале 2026 года Бакинский военный суд поставил точку в процессе, приговорив Варданяна к 20 годам лишения свободы, его защита лишилась внутренних юридических инструментов, из-за чего единственным ресурсом осталась попытка перевести кейс в статус «международного скандала». Искусственное выдвижение Варданяна на премию имени Вацлава Гавела и публикации в западной прессе призваны решить три ключевые задачи: оказать дипломатическое давление на Баку в преддверии крупных международных форумов, заставить Ереван сделать этот вопрос частью мирного трека и, главное, спасти от окончательной конфискации зарубежные активы олигарха, легализовав его прошлую деятельность под видом «гуманитарной миссии». Однако информационные манипуляции сознательно игнорируют ключевой принцип права - неотвратимость наказания за финансирование агрессии, сепаратизма и террора. Олигархическое прошлое, замешанное на транснациональных схемах отмывания денег, и попытке удержать под оккупацией суверенные земли Азербайджана, делают Рубена Варданяна фигурой, чья изоляция продиктована исключительно требованиями закона. Для Азербайджанского государства этот медийный шум не имеет силы, а любые попытки внешнего давления под прикрытием правозащитных лозунгов будут разбиваться о твердую позицию Баку, делом доказавшего способность защищать свой суверенитет и правовой порядок от гибридных угроз любого масштаба.

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