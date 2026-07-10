Кыванч Татлытуг станет отцом во второй раз? СМИ раскрыли пол будущего ребенка

Известный турецкий актер Кыванч Татлытуг и его супруга, дизайнер Башак Дизер Татлытуг, по сообщениям турецких СМИ, готовятся во второй раз стать родителями.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ, Башак Дизер находится на пятом месяце беременности – знаменитая пара ожидает девочку.

Напомним, Кыванч Татлытуг и Башак Дизер поженились в 2016 году в Париже. В 2022 году у пары родился сын Курт Эфе, ставший их первым ребенком.

При этом сами К.Татлытуг и Б.Дизер пока не комментировали появившиеся в СМИ сообщения о возможном пополнении в семье.