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Общество

В Азербайджане сделали важное заявление об online-обучении за рубежом

Феликс Вишневецкий14:52 - Сегодня
В Азербайджане сделали важное заявление об online-обучении за рубежом

В ряде СМИ, в рекламных объявлениях компаний, занимающихся обучением за рубежом, а также в публикациях лиц, представляющих себя в качестве «экспертов» в сфере образования, граждан призывают получать образование в зарубежных университетах в online формате, не выезжая в страну обучения, по очной и заочной формам, обещая при этом последующее признание выданных дипломов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Агентства по обеспечению качества образования (TKTA), в котором также отмечается следующее: «TKTA не сотрудничает ни с какими компаниями или физическими лицами, оказывающими услуги в сфере обучения за рубежом, в том числе по вопросам признания иностранных дипломов, и не несет ответственности за их деятельность».

В агентстве также сообщили, что в настоящее время признание иностранных квалификаций (подтверждение действительности на территории Азербайджана квалификаций о высшем образовании, полученных в иностранных государствах) осуществляется в соответствии с Правилами признания квалификаций о высшем образовании иностранных государств, утвержденными указом Президента Азербайджанской Республики №2306 от 18 августа 2023 года.

Согласно данным правилам, признанию подлежат только квалификации, полученные в рамках формального образования с применением традиционных методов обучения по очной или заочной форме.

Согласно подпункту 4.1.4 Правил, для признания квалификаций, соответствующих уровням среднего специального, бакалаврского (включая базовое высшее медицинское образование) и магистерского образования, заявитель должен находиться на территории страны обучения не менее половины нормативного срока обучения в течение каждого учебного года. Для медицинских специальностей и специальностей в сфере здравоохранения требуется пребывание в стране обучения на протяжении всего нормативного срока обучения.

В соответствии с подпунктом 4.1.5 Правил, не менее двух третей срока обучения по программам среднего специального, бакалаврского (включая базовое высшее медицинское образование) и магистерского образования должно приходиться на формальное обучение с использованием традиционных методов преподавания. Для медицинских и медицинских специальностей данное требование распространяется на весь нормативный срок обучения.

Таким образом, для выполнения требований подпунктов 4.1.4 и 4.1.5 Правил студент, обучающийся по очной форме, должен находиться на территории страны обучения не менее четырех месяцев в каждом учебном году, а суммарно за весь период обучения - не менее 21 месяца (для медицинских специальностей и специальностей в сфере здравоохранения - в течение всего нормативного срока обучения). В этом случае требования обоих подпунктов считаются выполненными.

Что касается заочной формы обучения, то для соблюдения требований подпунктов 4.1.4 и 4.1.5 Правил заявитель должен находиться в стране обучения не менее 25 дней в каждом учебном году. При этом указанный период должен приходиться непосредственно на время учебного процесса.

Дополнительно рекомендует гражданам ознакомиться с Правилами признания квалификаций о высшем образовании иностранных государств, а также с разделом FAQ на официальном сайте, где собраны ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.

TKTA призывает граждан, планирующих получить высшее образование за рубежом, а также членов их семей учитывать указанные требования при выборе образовательной программы и формы обучения.

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