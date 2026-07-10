Керем Бюрсин восхитился Баку и показал панораму города своим 11 миллионам подписчиков - ВИДЕО

Всемирно известный турецкий актер, звезда сериала «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин прибыл в столицу Азербайджана, где уже сегодня примет участие сразу в двух мероприятиях.

Актер опубликовал в Instagram Stories видео, снятое из номера отеля, открыв своим более чем 11 миллионам подписчиков панорамный вид на азербайджанскую столицу.

«Сейчас я покажу вам кое-что очень красивое, просто потрясающее. Готовы? Готовы это увидеть? Баку, ты невероятно красивый город. Потрясающе красивый. Это будет хороший день. Это будет хороший день. Мы отлично проведем время. Очень рад быть здесь», - отметил К.Бюрсин.

Отметим, что сегодня на Аллее звезд Sea Breeze Walk of Fame состоится торжественная церемония открытия его именной звезды, а после актер станет почетным гостем международного турнира IBA Champions’ Night, который впервые пройдет на территории Sea Breeze.