Погода на субботу: В Баку ожидается до 36 градусов тепла 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 11 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем – 31-36° тепла. Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 75-80%, днем – 50-60%.

В районах Азербайджана также ожидается погода без осадков, однако начиная с дневных часов в отдельных горных районах местами пройдут кратковременные дожди. В некоторых местах возможны интенсивные осадки, грозы и град. Ночью и утром в отдельных горных районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2025° тепла, днем 33–38° тепла, в горных районах ночью – 11-16° тепла, днем - 20–25° тепла, местами воздух прогреется до 28-30° тепла.