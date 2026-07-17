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Художественный образ Азербайджана в монументальной настенной росписи - ФОТО

First News Media15:20 - Сегодня
Художественный образ Азербайджана в монументальной настенной росписи - ФОТО

Баку богат яркими примерами монументально-декоративного искусства, которые формируют выразительный и многослойный художественный облик города, придавая ему особую атмосферу и визуальную насыщенность.

Мозаичные панно, чеканка, витражи и настенные росписи органично вписаны в архитектурную среду, не только украшая её, но и наполняя глубоким содержанием, создавая диалог между формой, цветом и пространством. Эти произведения выполняют не только эстетическую функцию, но и выступают носителями культурной памяти, отражая исторические этапы развития страны, её художественные традиции и мировоззрение.

Говоря о настенных росписях, особого внимания заслуживают масштабные произведения, в которых архитектура и изобразительное искусство соединяются в единый художественный организм. Ярким примером подобного синтеза является монументальная настенная роспись, занимающая практически всю протяжённость второго этажа Бакинского Легкоатлетического Центра. Она воспринимается как целостное художественное полотно, в котором десятки и даже сотни образов складываются в сложное, многослойное повествование о культуре, истории и природе Азербайджана. Её масштаб не только подчёркивает архитектурные особенности здания, но и преобразует внутреннее пространство, превращая его из функционального в насыщенное визуально и эмоционально выразительное окружение.

Композиция выстроена таким образом, что в ней отсутствуют жёсткие границы между отдельными сюжетами: один образ плавно перетекает в другой, формируя непрерывный визуальный поток. В основе произведения лежит богатый язык национального орнамента, чьи гибкие и текучие линии связывают между собой исторические символы, природные мотивы и элементы народного творчества. Волнообразные ритмы пронизывают всю поверхность росписи, создавая ощущение движения, развития и внутренней динамики. В сложной системе образов угадываются архитектурные силуэты, музыкальные инструменты, декоративные элементы, растительные узоры, а также образы птиц и животных — все они объединены в единую художественную ткань, насыщенную символикой и ассоциативными связями.

Цветовое решение построено на выразительном контрасте: насыщенные акценты красного, синего и бирюзового взаимодействуют с более спокойными серыми и белыми оттенками, благодаря чему композиция сохраняет лёгкость и воздушность, несмотря на обилие деталей. Каждая часть росписи обладает собственной внутренней логикой и может рассматриваться отдельно, открывая зрителю всё новые смысловые уровни и художественные нюансы. При этом ни один элемент не перетягивает внимание на себя — структура выстроена так, что взгляд свободно перемещается по всей поверхности, улавливая ритмы, линии и взаимосвязи.

Автору удалось добиться тонкого баланса между декоративной насыщенностью и повествовательной глубиной, сохранив ощущение цельности даже при высокой плотности изображения. Масштаб произведения позволяет воспринимать его по-разному: издалека оно впечатляет цельностью и силой художественного замысла, а при приближении раскрывается в множестве тщательно проработанных деталей. Роспись активно взаимодействует с архитектурным пространством спортивного комплекса, становясь не просто элементом оформления, а ключевым художественным акцентом интерьера. Благодаря насыщенной символике и сложной композиционной структуре произведение соединяет традиции национального искусства с современным монументальным языком, оставаясь понятным, эмоционально выразительным и визуально убедительным.

Композиция была создана в советский период — время, когда архитектура и искусство находились в тесном взаимодействии, а здания нередко дополнялись монументально-декоративными элементами, становясь носителями художественной идеи. В этот исторический этап активно развивалась традиция синтеза искусств, в рамках которой росписи, мозаики, рельефы и другие формы художественного оформления становились неотъемлемой частью архитектурной среды, усиливая её образность и выразительность.

Автором работы, по одним источникам, являются Октай Шихалиев, по другим — Фахраддин Али (информация уточняется). Некоторое время назад произведение было бережно и профессионально отреставрировано, благодаря чему сегодня оно вновь поражает тонкостью исполнения, богатством деталей и высоким уровнем художественного мастерства, представляя собой поистине бесценный памятник своей эпохи.

Сегодня эта роспись воспринимается не только как выдающийся образец монументального искусства, но и как важная часть культурного наследия, требующая внимательного отношения, изучения и бережного сохранения для будущих поколений.

Автор Вахид Шукюров

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