Президент: За последние 80 лет ни одно государство и ни один народ не одерживали такой Победы, как Азербайджан

На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликовано видео с выступлением главы государства на встрече с жителями села Гузейхырман Ходжавендского района.

В видеоролике приводятся следующие слова Президента:

"За последние 80 лет ни одно государство и ни один народ не одерживали Победы, подобной той, которую одержали Азербайджанское государство и азербайджанский народ, причем всего за 44 дня".

Источник: Report