Парламентские выборы, прошедшие в Армении 7 июня 2026 года, наглядно продемонстрировали глубинную трансформацию политического режима в этой южнокавказской республике и обнажили очевидный кризис тех ценностных ориентиров, которые на протяжении последних лет декларировались ее руководством.

Процесс, который внешними наблюдателями долгое время преподносился как укрепление демократических институтов, на деле обернулся формированием жесткой вертикали власти, использующей весь арсенал авторитаризма для удержания позиций. Правящая партия «Гражданский договор» под руководством Никола Пашиняна подошла к избирательной кампании не как к честному соревнованию политических программ, а как к административно-силовой операции, целью которой было полное подавление альтернативной повестки и демонтаж остатков реальной оппозиции. Методы, примененные действующей властью как на этапе предвыборной агитации, так и непосредственно в день голосования, заставляют говорить о системном перерождении государственного аппарата, где закон и силовые структуры стали инструментами личного выживания правящей элиты.

Атмосфера, сопровождавшая предвыборный период, характеризовалась беспрецедентным уровнем давления на оппонентов режима. Вместо содержательных дискуссий и дебатов общество столкнулось с волной репрессий, которая затронула сотни активистов, региональных лидеров и представителей оппозиционных объединений. Массовые задержания и аресты стали обыденной практикой, причем в качестве основного юридического предлога правоохранительные органы использовали обвинения в подкупе голосов и подготовке к дестабилизации ситуации. Подобная формулировка позволяла изолировать наиболее опасных для власти конкурентов без предъявления весомой доказательной базы, парализуя работу предвыборных штабов на местах.

Особому давлению подверглись региональные элиты и представители местного самоуправления, сохранившие автономию от центрального правительства. Силовики действовали по отработанным схемам, проводя обыски и ночные задержания, что создавало в стране атмосферу страха и неуверенности, исключающую возможность свободного волеизъявления граждан. В день голосования эти тенденции лишь зафиксировали свое доминирование, когда избиратели столкнулись с открытым злоупотреблением административным ресурсом. Государственные служащие, работники образовательных и медицинских учреждений, а также сотрудники крупных предприятий, зависящих от бюджетного финансирования, подвергались прямому принуждению к голосованию за правущую партию под угрозой немедленного увольнения. На участках фиксировались многочисленные нарушения, включая присутствие посторонних лиц и контроль за процессом голосования со стороны представителей власти, что превратило плебисцит в формальную процедуру легитимации заранее определенного результата.

Последующие после оглашения итогов выборов дни ознаменовались еще большим закручиванием гаек, что окончательно развеяло иллюзии относительно намерений Никола Пашиняна. Наиболее ярким и показательным актом постэлекторального подавления стал арест крупного бизнесмена и лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Этот шаг продемонстрировал, что власть готова идти на демонтаж не только мелких политических групп, но и крупного системного бизнеса, способного составить ей финансовую и организационную конкуренцию. Арест фигуры такого масштапа стал четким сигналом для всего армянского предпринимательского сообщества о том, что любая лояльность оппозиционным идеям или даже попытка занять нейтральную позицию будут караться уголовным преследованием и потерей активов. Таким образом, под ширмой борьбы с коррупцией и олигархией происходит банальный передел сфер влияния и зачистка политического поля от любых потенциальных спонсоров альтернативных движений. Этот процесс силового подавления был бы невозможен без предварительного и полного демонтажа независимой судебной системы. За последние годы власти фактически ликвидировали автономию судов, превратив Высший судебный совет и Конституционный суд в послушные инструменты исполнительной власти, штампующие санкции на аресты по первому звонку свыше. Одновременно с этим в стране была развернута тотальная кампания по удушению независимой прессы. Под предлогом борьбы с «гибридными угрозами» и «иностранным вмешательством» власти ввели жесткие законодательные ограничения для медиа, закрывая доступ к оппозиционным ресурсам и криминализируя любую критику государственного курса.

Цинизм ситуации заключается в том, что эта открытая цензура и разрушение правовых институтов не просто игнорируются западными правозащитными организациями, но зачастую координируются и спонсируются через разветвленную сеть профильных фондов, действующих в республике под эгидой «укрепления устойчивости гражданского общества».

Исторический контекст развития армянской государственности показывает, что нынешняя ситуация во многом повторяет худшие практики прошлого, однако с гораздо более циничным идеологическим наполнением. В эпохи правления Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна в стране фактически господствовала военно-бюрократическая диктатура. Тогдашняя власть опиралась на силовой блок и карабахский клан, не скрывая своего жесткого стиля управления. Коллективный Запад в тот период предпочитал закрывать глаза на грубые нарушения прав человека и фальсификации выборов в Армении, исходя из прагматических соображений и так называемых стратегических интересов, связанных с региональным балансом сил. Сегодня история повторяется с поразительной точностью, но с той лишь разницей, что Пашиняна, в отличие от его предшественников, западные столицы упорно продолжают именовать «маяком демократии» в регионе. Это позволяет ему осуществлять куда более масштабные репрессии, пользуясь полным карт-бланшем со стороны европейских и американских партнеров, которые предпочитают хранить гробовое молчание на фоне массовых арестов в Ереване.

Подобная позиция Вашингтона и Брюсселя является классическим примером двойных стандартов, где реальные демократические ценности и права человека приносятся в жертву геополитической целесообразности. Для понимания масштаба этого лицемерия достаточно взглянуть на то, как Запад реагирует на аналогичные политические процессы в соседних государствах, в частности в Грузии. Любые шаги грузинского правительства, направленные на защиту государственного суверенитета или упорядочение деятельности некоммерческих организаций, немедленно наталкиваются на шквал жесткой критики со стороны ЕС и США, угрозы введения персональных санкций, заморозку финансовой помощи и обвинения в «откате от демократического курса». В случае же с Арменией, где оппозиционеров сажают в тюрьмы сотнями, а административное давление на выборах бьет все рекорды, европейские и американские чиновники спешат направить Пашиняну поздравительные телеграммы, называя прошедшие выборы «прозрачными и конкурентными». Логика Запада здесь предельно проста и цинична: если авторитарный правитель готов обслуживать внешнеполитические интересы Запада, то любые его внутренние преступления и диктаторские замашки будут объявлены действиями «в рамках закона» и «защитой государственности».

Подобная внешняя легитимация стимулирует Пашиняна к дальнейшему выстраиванию личной диктатуры, маскируемой популистской риторикой. Однако плата за такую поддержку со стороны Запада оказывается чрезмерно высокой для самой Армении, которую целенаправленно превращают в послушный геополитический инструмент. Республика, которая на протяжении десятилетий являлась ключевым военно-политическим и экономическим форпостом России на Южном Кавказе, сегодня стремительно трансформируется в форпост западного влияния, направленный против интересов Москвы и региональной стабильности в целом. Проблема заключается в том, что этот геополитический разворот совершается без учета реальных экономических возможностей страны, ее географического положения и оборонного потенциала. Столь резкая смена векторов неизбежно ведет к глубокому внутреннему расколу в армянском обществе, где значительная часть населения и элит не разделяет курс на разрыв традиционных связей ради призрачных европейских обещаний. В экономическом плане отказ от прежних интеграционных моделей грозит Армении тяжелейшими последствиями, поскольку западные рынки не способны и не собираются компенсировать республике потенциальные потери. Вместо реальной интеграции в европейское экономическое пространство Еревану предлагают долговую кабалу в виде траншей и макрофинансовых кредитов от МВФ и европейских институтов. Эти средства, ложась тяжким бременем на будущие поколения армянских граждан, не направляются на модернизацию инфраструктуры или создание рабочих мест, а фактически проедаются, уходя на обслуживание внешнего долга и содержание беспрецедентно разросшегося силового и полицейского аппарата, охраняющего покой правящей элиты.

В сфере безопасности ситуация выглядит еще более угрожающей. Превращаясь в арену жесткого противостояния между Россией и Западом, Армения теряет остатки субъектности и становится заложником чужой игры. Вместо обещанной стабильности и процветания авторитарный режим Пашиняна, подпитываемый геополитическими амбициями его внешних кураторов, настойчиво сталкивает страну в пучину внутренних неурядиц и новых региональных потрямений, делая армянское государство главной жертвой глобального противоборства великих держав.