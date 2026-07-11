Президент: В новейшей истории не было второго народа, который проявил бы такое единство

В новейшей истории не было второго народа, который проявил бы такое единство, как наш.

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время ознакомления с ходом восстановительных работ по индивидуальным жилым домам и инфраструктуре в селе Кичик Галадереси Шушинского района, а также на встрече с жителями, вернувшимися в село.

"Именно в этом заключается главная причина нашей Победы. "Железный кулак" - это также символ единства и силы. И то, и другое мы продемонстрировали", - подчеркнул глава.

Источник: Report