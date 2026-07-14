Хикмет Гаджиев: Азербайджан сталкивается с международной дезинформацией

Азербайджан регулярно становится мишенью для скоординированных на международном уровне кампаний по дезинформации и дискредитации.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, выступая на IV Шушинском глобальном медиафоруме, передает 1news.az.

«Многие политики и эксперты наблюдали масштабные кампании по дезинформации и дискредитации, направленные против Азербайджана. Мы проверяем эти факты и даем ответы, основанные исключительно на реальности. Однако сегодня доказывать истину стало значительно сложнее, поскольку технологические гиганты и некоторые институты, призванные олицетворять профессиональную журналистику, порой сами активно вовлекаются в распространение фейков», — подчеркнул помощник президента.

Хикмет Гаджиев отметил, что в ответ на эти вызовы Азербайджан в последние годы проводит глубокую и всестороннюю модернизацию национальной медиасреды.

«Эти реформы направлены на укрепление профессиональной журналистики, повышение институционального потенциала, продвижение этических стандартов, развитие медиаграмотности и адаптацию СМИ к стремительным технологическим изменениям. Суть медиареформы — это создание устойчивых институтов, поддержка независимой журналистики, повышение сопротивляемости дезинформации и укрепление общественного доверия», — заявил он.

По словам представителя Администрации Президента, формирование точной, прозрачной и подотчетной информационной среды является общей зоной ответственности для правительств, медиаструктур, технологических гигантов, академического сообщества и гражданского общества. Резюмируя свое выступление, Хикмет Гаджиев добавил, что восстановить утраченное доверие в глобальном масштабе возможно только посредством открытого диалога, профессиональной журналистики и взаимного уважения.