США заявили о приверженности укреплению отношений с Арменией и Азербайджаном

США заявили о приверженности полной реализации двусторонних хартий и меморандумов о взаимопонимании, подписанных с Арменией и Азербайджаном, а также дальнейшему укреплению двусторонних отношений с обеими странами.

Об этом говорится в совместном заявлении США, Армении и Азербайджана по случаю первой годовщины мирного саммита в Белом доме.

«США, Армения и Азербайджан вновь подтверждают свою непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Армении и Азербайджана в пределах их международно признанных границ. Все три государства подтверждают приверженность полной реализации Совместной декларации от 8 августа как в соответствии с ее буквой, так и духом, а также раскрытию огромного экономического потенциала региона.

Кроме того, США привержены полной реализации двусторонних хартий и меморандумов о взаимопонимании, подписанных с Арменией и Азербайджаном, и дальнейшему укреплению двусторонних отношений с обеими странами», - говорится в заявлении.