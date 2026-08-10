В Азербайджане вступают в силу новые обязательства для интернет-ресурсов и провайдеров

В Азербайджане вступают в силу новые обязательства в области кибербезопасности для владельцев интернет-ресурсов, интернет- и хостинг-провайдеров.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие поправки в закон "Об информации, информатизации и защите информации".

Документ дополняет законодательство рядом новых понятий, включая информационную инфраструктуру и ее субъекты, кибербезопасность, киберпространство, кибергигиену, цифровые доказательства и цифровое расследование.

В закон также включены понятия центра по борьбе с компьютерными инцидентами (CERT), центра управления безопасностью (SOC), Национального CERT и Государственного CERT.

Поправки определяют права и обязанности государственных органов, субъектов информационной инфраструктуры, а также центров CERT и SOC в области кибербезопасности.

Документ устанавливает механизмы выявления, предотвращения, расследования и устранения киберугроз, кибератак и киберинцидентов.

Законом также регулируются обеспечение кибербезопасности информационной инфраструктуры, проведение мониторинга и аудита, обмен информацией о киберинцидентах и осуществление цифровых расследований.

Кроме того, определяются положения, касающиеся финансирования проектов цифрового развития и применения регуляторной тестовой среды для проверки цифровых решений.

Новые обязательства в области кибербезопасности вводятся для субъектов информационной инфраструктуры, интернет-провайдеров, хостинг-провайдеров и владельцев интернет-информационных ресурсов. Одновременно расширяются направления деятельности и полномочия Национального CERT.