Сборная Аргентины направит помощь пострадавшему от наводнения региону КНР

Национальная команда Аргентины по футболу намеревается направить гуманитарную помощь Гуанси-Чжуанскому автономному району КНР, пострадавшему от тайфуна и наводнения.

Об этом говорится в официальном канале сборной в соцсети Weibo.

"На чемпионате мира мы чувствуем огромную поддержку со стороны китайских болельщиков, что является огромным стимулом для сборной Аргентины, - отмечается в сообщении команды. - Теперь мы хотим отплатить им за эту поддержку".

Сборная передаст партию предметов первой необходимости, включая бутилированную воду, полотенца, одежду, рюкзаки и другие вещи.

Гуанси-Чжуанский автономный район КНР сильно пострадал в начале июля от наводнения, вызванного тайфуном "Майсак". В результате стихии погибли по меньшей мере 39 человек.

Сборная Аргентины по футболу пользуется широкой поддержкой в Китае, главным образом из-за популярности капитана команды Лионеля Месси. 15 июля аргентинцы сыграют в полуфинале мирового первенства против команды Англии.

Источник: ТАСС