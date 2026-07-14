Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова примет участие в церемонии похорон бывшего эмира Катара, шейха Халифы бин Хамада Аль Тани.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса сказал первый заместитель председателя парламента Али Ахмедов.

Он отметил, что в связи с этим Гафарова находится с визитом в Катаре.

Напомним, что бывший эмир Катара, руководивший страной на протяжении 18 лет, шейх Хамад бин Халифа Аль Тани скончался 12 июля в возрасте 74 лет.