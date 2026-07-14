Президент Азербайджана: Словакия активно участвует в восстановлении Карабаха

Мы очень рады, что Словакия активно участвует в восстановлении Карабаха.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Словакии Петером Пеллегрини.

«Сегодня вместе с господином Президентом мы отправимся в село Баш Гервенд Агдамского района. Словацкая компания реализует там проект «умное село», и мы ознакомимся с этим проектом», - сказал глава государства, еще раз выразив благодарность Президенту Словакии за поддержку в восстановлении Карабаха.