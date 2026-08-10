Ильхам Алиев и Никол Пашинян совместно выдвинули Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян совместно выдвинули президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Об этом говорится в совместном заявлении США, Армении и Азербайджана, распространенном по случаю первой годовщины Саммита мира, состоявшегося в Белом доме.

«Год назад Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме исторический саммит с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в ходе которого Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян подписали Совместную декларацию о мире. В присутствии трех лидеров министры иностранных дел Армении и Азербайджана парафировали проект «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой». В первую годовщину этого события мы с гордостью отмечаем достижения, которых наши страны добились совместными усилиями, и преисполнены решимости продолжать работу на этой основе, чтобы положить конец десятилетиям конфликта и вывести Южный Кавказ на путь более процветающего будущего. В знак высокой оценки этих исторических и важных усилий по обеспечению мира Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян совместно выдвинули кандидатуру Президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира», — говорится в заявлении.