Замена российскому газу: в Армении заговорили о поставках из Азербайджана и проекте TRIPP

Новым источником газа для Армении может стать будущий газопровод в рамках TRIPP, сказал в ходе брифинга депутат правящей партии "Гражданский договор" Саркис Ханданян.

По его словам, если встанет вопрос о пересмотре цены на российский газ, то Армения по-дружески обсудит вопрос с российскими партнерами. Однако, по его мнению, диверсификация в этом вопросе важна.

Он отметил, что в ходе последнего визита министра территориального управления и инфраструктур Армении в Иран обсуждалась возможность увеличения поставок газа из Исламской Республики.

"Проект TRIPP касается и газопровода, то есть в его рамках через территорию Армении будет проложен газопровод. И это, вероятно, еще одна возможность иметь дополнительный источник газа. Хотя, конечно, это теория, но на практике это не сложно осуществить", — отметил Ханданян.

Он не исключил и сценарий прямых поставок газа из Азербайджана в Армению.

Ранее стало известно, что Ереван получил от Москвы письмо, в котором говорится о возможной денонсации в одностороннем порядке соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов.

В документе отмечается, что в случае продолжения Арменией процесса вступления в Европейский союз российская сторона может приостановить действие либо в одностороннем порядке денонсировать межправительственное соглашение от 2 декабря 2013 года о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов.

В настоящее время Армения закупает российский газ по цене $177,5 за тысячу кубометров. Для сравнения, рыночная стоимость газа в странах Европейского союза составляет около $550 за тысячу кубометров.

Источник: Sputnik Армения