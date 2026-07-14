Президент Ильхам Алиев: Уверен, что азербайджано-словацкие отношения будут развиваться и впредь

Уверен, что азербайджано-словацкие отношения будут развиваться и впредь, потому что мы являемся сторонниками конкретных дел.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Словакии Петером Пеллегрини.

«Обе стороны придают очень большое значение двусторонним отношениям. Могу сказать, что за последние годы было налажено очень прочное партнерство», – подчеркнул глава государства.