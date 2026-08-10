TRIPP переходит от концепции к реализации, США выделили $201 млн на Средний коридор

«Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP), предусматривающий мультимодальный транзитный маршрут, постепенно переходит от идеи к практической реализации.

Об этом говорится в совместном заявлении США, Армении и Азербайджана по случаю первой годовщины мирного саммита в Белом доме.

«Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания (TRIPP) — мультимодальный транзитный маршрут — превращается из идеи в реальность благодаря конкретному прогрессу, включая соглашение между США и Арменией о создании TRIPP Development Company, которая будет руководить развитием инфраструктуры», - говорится в заявлении.

Отмечается, что в Армении уже ведутся инженерно-изыскательские работы. Азербайджан, в свою очередь, практически завершил на своей территории строительство автомобильной и железной дорог, которые соединятся с TRIPP в Армении.

Кроме того, США, Армения и Азербайджан поддерживают строительство линии электропередачи вдоль маршрута TRIPP.

В заявлении также отмечается, что США выделили $201 млн Фонду предпринимательства Транскаспийского маршрута для привлечения инвестиций частного сектора в Транскаспийский торговый маршрут, или Средний коридор, в Южном Кавказе и Центральной Азии.