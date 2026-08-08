Глава МИД Турции заявил о перспективах создания оборонного союза на Кавказе

Саудовская Аравия, Турция и Пакистан могут подписать с государствами Кавказа документ о совместной обороне по типу Мекканского соглашения.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в программе "Редакционный стол" агентства Anadolu.

"Турция занимает аналогичную стратегическую позицию в отношении Ближнего Востока, Кавказа, Средиземноморского бассейна и Европы", — заявил Фидан. По его мнению, выстраивая подобное сотрудничество, Анкара становится единственным членом НАТО, обладающим дипломатическим влиянием во всех частях мира.

"Например, Азербайджан и Армения движутся к заключению окончательного мирного соглашения, и Анкара поддерживает этот процесс. В таком случае появляются перспективы в сфере безопасности и экономики. Со временем на Кавказе также может возникнуть необходимость в создании аналогичного соглашения, оборонного союза", — подчеркнул глава МИД Турции.

7 августа Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали Мекканское соглашение о совместной обороне, согласно которому вооруженное нападение на любую из трех стран расценивается как вмешательство против всех участников договора.

Источник: Report