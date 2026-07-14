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По всему миру перестал работать принадлежащий Telegram домен t.me

First News Media11:57 - Сегодня
По всему миру перестал работать принадлежащий Telegram домен t.me

Короткий домен t.me, принадлежащий Монтенегро, и используемый мессенджером Telegram для ссылок на каналы, чаты и профили пользователей, временно перестал работать по всему миру.

Как передает 1news.az со ссылкой на данные сервиса WhoIs, доменному имени присвоен статус serverHold, что означает его отключение от глобальной системы DNS. В результате при открытии ссылок формата t.me в браузерах пользователи сталкиваются с ошибками.

При этом основной сайт Telegram по адресу telegram.org продолжает работать в штатном режиме. В самом приложении мессенджера короткие ссылки остаются доступными, а в ряде случаев они автоматически заменяются на формат telegram.me.

У некоторых пользователей ссылки t.me могут продолжать открываться благодаря локальному кешу устройств или DNS-серверов интернет-провайдеров.

Официальных комментариев от администрации Telegram относительно причин отключения домена пока не поступало. По данным WhoIs, домен t.me по-прежнему зарегистрирован за Telegram, а срок его регистрации истекает в мае 2035 года.

Причины произошедшего официально не названы. По данным профильных СМИ, среди возможных версий рассматриваются технический сбой, внутренние процедуры регистратора или юридические обстоятельства. Эта информация пока не получила официального подтверждения.

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