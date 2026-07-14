Один из автобусных маршрутов временно изменит схему движения

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в поселке Бильгя будет временно ограничено движение транспортных средств.

В связи с работами, проводимыми на улице Республики в поселке Бильгя, с 14 по 16 июля будет изменена схема движения регулярного автобусного маршрута №172, сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.

На период действия ограничений автобус №172 будет курсировать по маршруту: улица Азербайджан Гадыны (поселок Бильгя) - дорога Бильгя–Пиршаги (улица Истиглалият).

AYNA просит пассажиров учитывать временные изменения и заранее планировать свои поездки.