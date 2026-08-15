В Польше проходит крупнейший в истории страны военный парад

Военный парад по случаю Дня Войска Польского проходит в Варшаве, он стал крупнейшим за всю историю страны.

Трансляцию ведет телеканал TVP Info.

В мероприятии принимают участие около 1800 военных, более 300 единиц наземной техники и 60 летательных аппаратов, в том числе первый поступивший в польскую армию американский истребитель F-35.

К параду присоединились военнослужащие США, Канады, Австралии, Литвы, Румынии, Швеции, Эстонии и других стран. Наибольшую группу среди союзников составили французские военные, в том числе подразделение Иностранного легиона.

Телеканал отмечает, что на парад не позвали представителей Украины.

Между тем в городе Гдыня на побережье Балтийского моря проходит военно-морской парад, на нем присутствует польский премьер Дональд Туск. В своем выступлении он подчеркнул, что республика хотела бы «избежать участия в войнах».

Источник: ТАСС