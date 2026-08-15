Ильхам Закиев завоевал путевку в финал чемпионата Европы
Азербайджанский парадзюдоист Ильхам Закиев завоевал путевку в финал чемпионата Европы в немецком городе Гейдельберг.
Об этом сообщили в Национальном паралимпийском комитете.
Закиев (J1, +95 кг) в полуфинале встретился с представителем Великобритании Дэниелом Инглишем.
Азербайджанский спортсмен одержал победу над соперником и вышел в финал.
Напомним, что накануне Салех Султанов (J1, 81 кг) завоевал бронзовую медаль на соревнованиях.
Источник: Report
274