Азербайджанский парадзюдоист Ильхам Закиев завоевал путевку в финал чемпионата Европы в немецком городе Гейдельберг.

Об этом сообщили в Национальном паралимпийском комитете.

Закиев (J1, +95 кг) в полуфинале встретился с представителем Великобритании Дэниелом Инглишем.

Азербайджанский спортсмен одержал победу над соперником и вышел в финал.

Напомним, что накануне Салех Султанов (J1, 81 кг) завоевал бронзовую медаль на соревнованиях.

Источник: Report