Йемен больше не впустит иранские самолеты в страну

Председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими заявил, что власти республики больше не позволят иранским самолетам пересекать йеменскую границу.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

"Мы говорим йеменскому народу, что, начиная с сегодняшнего дня, ни один иранский самолет больше никогда не вернется на нашу землю", — подчеркнул аль-Алими в ходе заседания Национального совета обороны.

Как отмечает телеканал, по итогам заседания совет утвердил пакет военных, политических и дипломатических мер по защите суверенитета, возложив на мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) и Тегеран ответственность за эскалацию. Участники встречи подчеркнули, что прием рейсов в аэропорту Саны в обход установленных законом процедур является нарушением Чикагской конвенции о международной гражданской авиации и резолюций Совета Безопасности ООН.

13 июля Минобороны Йемена сообщило о нанесении удара по взлетно-посадочной полосе аэропорта Саны, чтобы предотвратить посадку иранского самолета. В ответ хуситы заявили об окончании этапа деэскалации и нанесли удар баллистическими ракетами и беспилотниками по международному аэропорту Абха в Саудовской Аравии. Возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция проинформировала о перехвате ракет над южными регионами королевства.

Источник: ТАСС