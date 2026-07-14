Сиявуш Новрузов: «Авиарейсы Баку - Нахчыван превратились в автобусные…»

Депутат Сиявуш Новрузов на заседании Милли Меджлиса заявил о том, что авиарейсы по маршруту Баку - Нахчыван уже превратились в автобусные, подчеркнув, что неизвестно, когда самолет вылетит.

По словам депутата, в связи с авиарейсами в Нахчыван поступает большое количество жалоб - он отметил, что после прибытия пассажиров в аэропорт им сначала объявляют о задержке рейса на несколько часов, а затем сообщают о переносе вылета на следующий день.

«Такие ситуации возникают как на рейсах из Баку в Нахчыван, так и в обратном направлении. В результате граждане вынуждены часами ждать в аэропорту, теряя драгоценное время», - сказал С. Новрузов.

Депутат отметил, что сегодня практически все пользуются мобильными телефонами и электронными сервисами, поэтому эти возможности необходимо использовать для своевременного информирования пассажиров: «Хотя бы каждому пассажиру следует отправлять SMS-сообщение о том, что рейс, например, задерживается на три часа».

Сиявуш Новрузов подчеркнул, что это особенно важно для жителей отдаленных сел, которым приходится преодолевать большие расстояния до аэропорта: «Люди приезжают в аэропорт и только там узнают, что рейс задержан. В итоге они либо вынуждены часами ждать вылета, либо возвращаться домой, теряя время и неся дополнительные расходы».

Депутат призвал профильные комитеты и соответствующие государственные органы разобраться в сложившейся ситуации: «Причины задержек должны быть доведены до сведения общественности, а пассажиров необходимо своевременно информировать».

Сиявуш Новрузов также отметил, что к решению подобных проблем жителей Нахчывана, находящегося в условиях блокады, следует подходить с особым вниманием.

В свою очередь первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Ахмедов, отвечая депутату, заявил, что рейсы по маршруту Нахчыван - Баку - Нахчыван обычно задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий: «Безусловно, в таких случаях граждане несут материальные убытки. Соответствующим структурам необходимо еще раз рассмотреть этот вопрос».

Гафар Агаев