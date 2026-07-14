Засыпающий за рулем водитель вылетел с моста в Хачмазе

В Хачмазском районе легковой автомобиль вылетел с моста в реку, водитель пострадал.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции (ГУГДП).

Согласно информации, инцидент произошел на мосту через реку Кудиалчай на автомобильной дороге Хачмаз - Худат.

Сообщается, что житель Хачмазского района Гусейн Мамедов потерял управление над автомобилем марки «ВАЗ», в результате чего машина упала с моста в реку. В результате аварии водитель получил телесные повреждения различной степени тяжести.

По предварительным данным, предполагаемой причиной дорожно-транспортного происшествия стало то, что водитель находился за рулем в состоянии усталости и недосыпа.

В Главном управлении государственной дорожной полиции отметили, что ДТП, происходящие из-за усталости и сонливости водителей, неоднократно приводили к тяжелым последствиям. Ведомство призвало водителей не управлять транспортными средствами в утомленном состоянии, строго соблюдать режим труда и отдыха, а также ответственно относиться к жизни и здоровью как собственных, так и других участников дорожного движения.

В ГУГДП подчеркнули, что аварии происходят в мгновение ока, и одним из важнейших условий предотвращения трагедий является бдительность за рулем.