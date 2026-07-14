Хикмет Гаджиев встретился в Шуше с делегацией Организации экономического сотрудничества D-8 - ФОТО

Помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в рамках IV Шушинского глобального медиафорума встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества D-8 Сохаилом Махмудом, директором организации Мустафой Озджаном и исполнительным помощником генерального секретаря Мухаммадом Билалом Ханом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Организацией экономического сотрудничества D-8.

Хикмет Гаджиев напомнил, что по инициативе Президента Ильхама Алиева в Азербайджане была выдвинута инициатива создания Центра совершенства в области медиа в рамках D-8. Он отметил, что именно в рамках этой инициативы главы нашего государства в прошлом году в Азербайджане впервые прошел Медиафорум D-8. Начало же деятельности Центра совершенства в области медиа D-8 является логическим продолжением данной инициативы.

Сохаил Махмуд, в свою очередь, выразил поздравления по случаю создания в Азербайджане Центра совершенства в области медиа D-8 и высказал в связи с этим свою благодарность.

В ходе беседы было подчеркнуто, что Центр будет играть роль важной платформы для профессиональной подготовки представителей медиа стран-участниц D-8, обсуждения новых вызовов в сферах искусственного интеллекта и медиа, организации тренингов и обмена опытом в области борьбы с дезинформацией.