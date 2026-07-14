IV Шушинский глобальный медиафорум завершил работу

В городе Шуше завершил работу IV Шушинский глобальный медиафорум.

Как сообщает Report, в двухдневном форуме приняли участие представители медиа, эксперты и официальные лица из разных стран.

На форуме были представлены около 30 международных информационных агентств и более 60 ведущих медиаструктур, а также около 10 международных организаций и компаний.

Тема форума - "Миссия медиа в продвижении мира: восстановление правды и возрождение доверия".

В первый день президент Ильхам Алиев встретился с участниками и ответил на их вопросы. Гости посетили Мемориал Ходжалинского геноцида, Парк Победы в Ханкенди и ознакомились с восстановительными работами в Шуше.

Во второй день прошли панельные сессии и интерактивные дискуссии по медиа, информационной безопасности, ИИ и международному сотрудничеству.

На сессиях участвовали медиаруководители из различных стран, государственные деятели, представители международных организаций и ведущих медиаструктур, которые обменялись мнениями по вопросам глобальной информационной среды, борьбы с дезинформацией, медиаэтики и новых возможностей, создаваемых искусственным интеллектом.