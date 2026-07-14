Обсуждена тема «Успешные решения для развития радиоиндустрии: ИИ и новые форматы» - ФОТО

14 июля в рамках IV Шушинского глобального медиафорума состоялось мероприятие на тему «Успешные решения для развития радиоиндустрии: ИИ и новые форматы».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии, прошедшем при модераторстве директора ASAN TV Эмина Мусеви, обсуждались современное состояние радиоиндустрии, цифровая трансформация, новые форматы вещания, усиление связи с аудиторией и изменения, происходящие на медиарынке.

Выступившие на панельном заседании генеральный директор компании Radyo Dinleme Hizmetleri Organizasyon Tanıtım ve Yayıncılık (RİAK) Эсат Чыплак, директор и учредитель грузинской радиостанции Radio Fortuna FM 106,9 Тамара Чичогидзе, директор узбекской радиостанции Poytaxt 107.2 FM Зафар Турсунов, исполнительный директор радиостанции Yurd FM, учредитель и генеральный директор радиостанции Media FM Рустам Алиев поделились своими мнениями о вызовах, с которыми сталкивается радиоиндустрия, возможностях, создаваемых цифровыми платформами, производстве качественного контента и будущих направлениях развития радиовещания.

В выступлениях было подчеркнуто, что в современную эпоху радио, наряду с сохранением традиционных форматов вещания, должно более широко использовать цифровые технологии, возможности социальных сетей и новые стратегии контента. Также было обращено внимание на важность мониторинга аудитории, конкуренции на рекламном рынке, применения инновационных решений и сотрудничества между медиаплатформами.

На мероприятии также были подчеркнуты будущие перспективы развития радиоиндустрии, применение новых технологий и важность инновационных подходов для успешной деятельности в меняющейся медиасреде.