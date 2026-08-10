Фархад Мамедов о  Мекканском пакте Турции – Саудовской Аравии - Пакистана

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

О трехстороннем саммите в Мекке и подписанном оборонительном Пакте уже высказаны много мыслей. Постараемся пройти мазками и остановиться на интересных моментах.

Мекканский Пакт стал результатом двухлетних обсуждений. Ему предшествовал двусторонний оборонительный Пакт Саудовской Аравии и Пакистана. То есть, стороны осмысленно идут на военно-оборонительное соглашение.

В контексте опыта участия в военных союзах у Турции больше всего опыта. Членство в наиболее интегрированном военном союзе – НАТО, позволяет Анкаре перенести свой опыт строительства военного союза на Мекканский Пакт. В отличие от НАТО, где центральный политический офис отделен от военного, Мекканский Пакт подразумевает единый военно-политический координационный центр в СА. Если посмотреть на делегации, то это министерства иностранных дел, обороны, генеральные штабы и разведка.

Именно от стран участников Пакта зависит насколько эффективна будет интеграция, чтобы стать привлекательным для других стран региона.Институционализация Пакта является, на сегодня, главным вызовом и насколько быстро и слаженно будет преодолен этот период, настолько серьезно будут относиться к этому Пакту все другие страны региона и мировые центры. Это сложный процесс, к примеру, стандарты НАТО подразумевают 1100 нормативных документов.

Мекканский Пакт создаст условия для обеспечения безопасности новых транспортно-логистических путей в регионе – в обход Ормуза и Красного моря.

У каждой страны существуют конфликты: У СА хуситы и удары Ирана, у Пакистана конфликт с Индией, у Турции противоречия с Израилем. Оборонительный Пакт начинает работать при обращении страны за помощью. Таким образом, Мекканский Пакт является дополнительным инструментом на так называемый «черный день», если не хватит сил и средств у страны участника решать угрозу безопасности.

Серьезность Мекканского Пакта придает участие Пакистана – обладателя ядерного оружия (ЯО). Таким образом, Турция и СА нейтрализуют возможный ядерный шантаж со стороны возможного противника, обладающего ЯО.

В Мекканском Пакте нет великих держав и это придает оборонительному союзу определенную специфику. Здесь мы видим тренд современных международных отношений – государства региона берут все большую ответственность за свое пространство и создают альтернативу, или же дополняют, традиционные союзничества с великими державами. В период кризисов в сформировавшихся союзах такое поведение государств более чем логично.

Военно-техническое сотрудничество – страны обладают всеми возможными ресурсами – человеческим, финансово-экономическим, организационным, технологическим, политическим, волевым ресурсами. Следует только рационально распределять ресурсы ля повышения эффективности Пакта.

Мекканский Пакт – заявка на лидирующие позиции в новой конфигурации Ближнего Востока.

Все три страны обладают интенсивными связями с США и Китаем, что делает Мекканский Пакт интересным для главных конкурентов на нашей планете. Все три страны Мекканского Пакта максимально предсказуемы для Вашингтона и Пекина.

Главные вызовы для Пакта – это ситуация вокруг Ирана и сам Иран, агрессивная политика Израиля, слабые государства региона – Ирак, Сирия, Ливан. Можно сказать, что Пакт является реакцией группы сильных стран региона на эти вызовы. Единая позиция стран Меканского Пакта может сыграть положительную роль в относительной стабилизации региона.

Для Баку Мекканский Пакт – это военно-политический союз союзников Азербайджана. Стабильность, предсказуемость и развитие Ближнего Востока полностью совпадают с интересами Азербайджана. Место и роль Ближнего Востока во внешней и внешнеэкономической деятельности Азербайджана имеют тренд на повышение, и если в регионе инициаторами стабильности выступают близкие к Азербайджану страны, то это сыграет только на пользу позициям Баку.



Источник: @mneniyefm