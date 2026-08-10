 Фархад Мамедов о  Мекканском пакте Турции – Саудовской Аравии - Пакистана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Фархад Мамедов о  Мекканском пакте Турции – Саудовской Аравии - Пакистана

First News Media14:22 - Сегодня
Фархад Мамедов о  Мекканском пакте Турции – Саудовской Аравии - Пакистана

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

О трехстороннем саммите в Мекке и подписанном оборонительном Пакте уже высказаны много мыслей. Постараемся пройти мазками и остановиться на интересных моментах. 

Мекканский Пакт стал результатом двухлетних обсуждений. Ему предшествовал двусторонний оборонительный Пакт Саудовской Аравии и Пакистана. То есть, стороны осмысленно идут на военно-оборонительное соглашение. 

В контексте опыта участия в военных союзах у Турции больше всего опыта. Членство в наиболее интегрированном военном союзе – НАТО, позволяет Анкаре перенести свой опыт строительства военного союза на Мекканский Пакт. В отличие от НАТО, где центральный политический офис отделен от военного, Мекканский Пакт подразумевает единый военно-политический координационный центр в СА. Если посмотреть на делегации, то это министерства иностранных дел, обороны, генеральные штабы и разведка.

Именно от стран участников Пакта зависит насколько эффективна будет интеграция, чтобы стать привлекательным для других стран региона.Институционализация Пакта является, на сегодня, главным вызовом и насколько быстро и слаженно будет преодолен этот период, настолько серьезно будут относиться к этому Пакту все другие страны региона и мировые центры. Это сложный процесс, к примеру, стандарты НАТО подразумевают 1100 нормативных документов. 

Мекканский Пакт создаст условия для обеспечения безопасности новых транспортно-логистических путей в регионе – в обход Ормуза и Красного моря. 

У каждой страны существуют конфликты: У СА хуситы и удары Ирана, у Пакистана конфликт с Индией, у Турции противоречия с Израилем. Оборонительный Пакт начинает работать при обращении страны за помощью. Таким образом, Мекканский Пакт является дополнительным инструментом на так называемый «черный день», если не хватит сил и средств у страны участника решать угрозу безопасности. 

Серьезность Мекканского Пакта придает участие Пакистана – обладателя ядерного оружия (ЯО). Таким образом, Турция и СА нейтрализуют возможный ядерный шантаж со стороны возможного противника, обладающего ЯО.   

В Мекканском Пакте нет великих держав и это придает оборонительному союзу определенную специфику. Здесь мы видим тренд современных международных отношений – государства региона берут все большую ответственность за свое пространство и создают альтернативу, или же дополняют, традиционные союзничества с великими державами. В период кризисов в сформировавшихся союзах такое поведение государств более чем логично. 

Военно-техническое сотрудничество – страны обладают всеми возможными ресурсами – человеческим, финансово-экономическим, организационным, технологическим, политическим, волевым ресурсами. Следует только рационально распределять ресурсы ля повышения эффективности Пакта. 

Мекканский Пакт – заявка на лидирующие позиции в новой конфигурации Ближнего Востока. 

Все три страны обладают интенсивными связями с США и Китаем, что делает Мекканский Пакт интересным для главных конкурентов на нашей планете. Все три страны Мекканского Пакта максимально предсказуемы для Вашингтона и Пекина. 

Главные вызовы для Пакта – это ситуация вокруг Ирана и сам Иран, агрессивная политика Израиля, слабые государства региона – Ирак, Сирия, Ливан. Можно сказать, что Пакт является реакцией группы сильных стран региона на эти вызовы. Единая позиция стран Меканского Пакта может сыграть положительную роль в относительной стабилизации региона. 

Для Баку Мекканский Пакт – это военно-политический союз союзников Азербайджана. Стабильность, предсказуемость и развитие Ближнего Востока полностью совпадают с интересами Азербайджана. Место и роль Ближнего Востока во внешней и внешнеэкономической деятельности Азербайджана имеют тренд на повышение, и если в регионе инициаторами стабильности выступают близкие к Азербайджану страны, то это сыграет только на пользу позициям Баку. 
 
Источник: @mneniyefm

Поделиться:
648

Актуально

Мнение

Турция прокладывает путь к Зангезурскому коридору: проект железной дороги от ...

Общество

СГБ предупреждает: Мошенники используют номера азербайджанских операторов для ...

Общество

«Поклонники из Азербайджана здесь желанные гости»: что рассказала 1news.az близкий ...

Общество

В Азербайджане произошло землетрясение

Политика

БИГ заявила о солидарности с протестующей в Индии сикхской общиной

Фархад Мамедов о  Мекканском пакте Турции – Саудовской Аравии - Пакистана

Азербайджан утвердил соглашение о сотрудничестве с Украиной в сфере здравоохранения

В Азербайджане вступают в силу новые обязательства для интернет-ресурсов и провайдеров

Выбор редактора

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Новости для вас

Эстония осенью откроет посольство в Азербайджане

Байрамов: Рассчитываем на начало строительных работ по TRIPP в 2026 году 

Президент Азербайджана утвердил изменения в Таможенный кодекс

Министр: ОБСЕ может оказать Азербайджану поддержку в сфере разминирования

Последние новости

Число жертв землетрясения в Колумбии превысило 55 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:20

Хаменеи объявит о назначении новых военных командующих

Сегодня, 21:00

Наказаны 29 врачей и 12 медсестер, работавших без лицензии

Сегодня, 20:40

В Россию начали завозить бригады женщин из Северной Кореи

Сегодня, 20:20

В Британию прибыла лодка с рекордным количеством мигрантов

Сегодня, 19:45

Госбюджет Азербайджана за 7 месяцев исполнен с профицитом в 3,4 млрд манатов

Сегодня, 19:30

СГБ предупреждает: Мошенники используют номера азербайджанских операторов для атак на госслужащих

Сегодня, 19:15

Три конфедерации требуют независимого расследования действий ФИФА

Сегодня, 19:00

Стартует новый этап конкурса по приему на работу учителей

Сегодня, 18:45

Азербайджанские борцы завоевали 5 медалей в Бухаресте

Сегодня, 18:30

Студент UNEC стал чемпионом мира на конкурсе робототехники в Великобритании

Сегодня, 18:15

Пезешкиан: США просчитались в оценке ситуации в Иране из-за ИИ

Сегодня, 18:01

«Поклонники из Азербайджана здесь желанные гости»: что рассказала 1news.az близкий друг Майкла Джексона Карен Фэй

Сегодня, 17:45

В Баку ликвидирована сеть незаконных онлайн-казино с оборотом в 10 миллионов манатов - ВИДЕО

Сегодня, 17:44

Источники «AnewZ»: Трамп поинтересовался мнением Ильхама Алиева относительно Ирана

Сегодня, 17:40

​​​​​​​Meta оштрафовали еще на $567 млн за риски для детей на ее платформах

Сегодня, 17:39

Движение этих девяти автобусных маршрутов организовано по альтернативным улицам – СПИСОК

Сегодня, 17:33

В Стамбуле найдено тело 57-летней гражданки Азербайджана

Сегодня, 17:25

Гази продаёт носки у метро: В Госагентстве сделали заявление – ВИДЕО

Сегодня, 17:12

Марокко намерено требовать от Испании репатриации несовершеннолетних мигрантов

Сегодня, 17:03
Все новости
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

8 августа 2025 года в Белом доме состоялся исторический трехсторонний саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10