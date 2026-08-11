Уиткофф: Президент Азербайджана — сильный лидер, готовый к сложным шагам ради мира

Поколения дипломатов считали многолетний ожесточенный конфликт между Азербайджаном и Арменией неразрешимым, но это прекратилось, когда президент Дональд Трамп вернулся на свой пост.

Об этом говорится в статье спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, опубликованной в издании Washington Examiner.

«Благодаря смелому и дальновидному руководству президента, сегодня исполняется год со дня подписания Совместной декларации о мире между этими двумя странами, положившей конец более чем 35-летнему кровопролитию — достижение, поистине выдающееся.

В качестве специального посланника президента США я имел честь продвигать его мирную повестку.

Президент вышел за рамки прежних ограничений, поставив во главу угла мир между Азербайджаном и Арменией.

Наше взаимодействие началось с визита в Баку в марте 2025 года. С момента первого контакта стало очевидно, что отношениям США с Азербайджаном и Ильхамом Алиевым не уделялось должного внимания.

Внешнеполитическая доктрина Трампа уникальна тем, что он готов смотреть кому угодно в глаза ради продвижения американских интересов, включая установление мира в затяжных конфликтах. Этот случай не стал исключением.

Президент Азербайджана продемонстрировал себя сильным, решительным лидером, готовым предпринять сложные, но необходимые шаги для достижения мира. Алиев произвел на нас впечатление человека, понимающего как интересы своей страны, так и более широкую повестку региональной стабильности. Этот визит убедил нашу команду в том, что прогресс возможен.

Точно так же в Армении мы с удовлетворением обнаружили прагматичного и смелого лидера в лице премьер-министра Никола Пашиняна, способного принимать порой непопулярные, но наилучшие решения в интересах своего народа.

В течение следующих пяти месяцев мы провели интенсивные переговоры в Баку и Ереване. После этого стало понятно, что конфликт необходимо рассматривать с другой точки зрения.

Необходим был не очередной раунд избитых формул, а свежее мышление, креативные решения и, самое главное, лидерство.

Это лидерство сначала проявил Трамп, что открыло окно возможностей, результатом чего стала концепция TRIPP — партнерство между Соединенными Штатами и Арменией для создания беспрепятственных мультимодальных транспортных маршрутов через Армению с полным уважением ее территориальной целостности и суверенитета.

Трамп предпочел практические результаты показному процессу, и этот подход оправдал себя.

Сегодня концепция TRIPP получила мировое признание как модель разрешения, казалось бы, неразрешимых споров посредством творчества, силы и взаимной выгоды, а не бесконечных переговоров.

В течение последнего года США работали с Арменией и Азербайджаном над реализацией этого соглашения. Мы ожидаем, что TRIPP пройдет через Каспийское море, и концепция получит развитие и на Ближнем Востоке.

В эпоху сложных конфликтов, разворачивающихся одновременно в нескольких регионах, Трамп сохраняет уникальное положение, позволяющее ему стремиться к миру и процветанию там, где другие видят только тупик.

Южный Кавказ сегодня безопаснее и стабильнее, поскольку Трамп, Алиев и Пашинян выбрали результаты, а не риторику», — написал Уиткофф.