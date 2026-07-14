В Испании осудили брата премьер-министра

Суд приговорил Давида Санчеса, брата председателя правительства Испании Педро Санчеса, к девяти годам лишения права занимать государственные должности по делу о найме на работу в провинциальный совет Бадахоса.

Об этом ТАСС сообщили в Высшем суде Эстремадуры.

Слушания по делу проходили с 28 мая по 9 июня, показания дали среди прочего более 40 свидетелей и 11 подозреваемых. По данным суда, брат главы кабмина приговорен за преступление, связанное со служебным злоупотреблением, к "наказанию лишения права занимать государственные должности" в "течение девяти лет". Нынешнее решение суда может быть обжаловано.