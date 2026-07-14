Технический сбой парализовал работу рентген-службы в Институте травматологии в Баку - ВИДЕО

В Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии возникло столпотворение в очереди на рентген.

Как сообщает Qafqazinfo, граждане жалуются на то, что в какое бы время они ни пришли в больницу на рентген-обследование, им приходится стоять в очередях. По словам сотрудников медучреждения, причиной этого являются сбои в работе системы.

Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии уже распространил заявление в связи с данным вопросом. В ведомстве сообщили, что сегодня утром, примерно в 10:00–11:00, в информационной системе, обеспечивающей работу рентгенологической службы, возникли временные технические неполадки:

«По этой причине среди граждан, обратившихся для прохождения рентген-обследования, на некоторое время образовалась очередь. Техническая проблема была оперативно устранена, и в настоящее время рентген-служба работает в абсолютно штатном режиме».

Представляем вашему вниманию видеокадры, снятые в больнице, со ссылкой на Baku.ws: