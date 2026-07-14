Сахиба Гафарова прибыла в Катар с визитом

Азербайджанская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 14 июля прибыла с визитом в Государство Катар.

Как сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, целью визита является выражение соболезнований Эмиру Государства Катар шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани от имени Азербайджанской Республики в связи с кончиной бывшего Эмира Катара Хамада бин Халифы Аль Тани.

В международном аэропорту Дохи делегацию встретили чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Катаре Адыш Мамедов, а также другие официальные лица.