Нетаньяху пригрозил мощным ударом по Ирану, если тот атакует Израиль

Израиль готов к любому развитию событий на фоне нового витка эскалации вокруг Ирана.

Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, его слова приводит ТАСС.

Премьер Израиля пригрозил исламской республике мощным ударом, если та первой атакует его страну.

«Времена, когда кто-то причинял нам боль, а мы не отвечали тем же, прошли. Мы поступили так с «осью зла» в Иране и будем поступать так с каждым, кто причинит нам вред. Именно это мы делаем», — сказал Нетаньяху.