Достигнуто согласие об экстрадиции в Азербайджан лица, находившегося в международном розыске - ОБНОВЛЕНО

В результате переговоров, проведенных после направления Генеральной прокуратурой запроса в Министерство юстиции Монтенегро и представления документов, требуемых в соответствии с международными процедурами, было достигнуто согласие об экстрадиции в нашу страну гражданина Азербайджана Гусейнова Тугая Джошгун оглу.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Отмечается, что по уголовному делу, следствие по которому ведется в Следственном управлении Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, Т. Гусейнов обвиняется в совершении общественно опасного деяния, предусмотренного соответствующей статьей Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Согласно обвинению, он подозревается в завладении денежными средствами на общую сумму 150 тыс. евро путем злоупотребления доверием и обмана, введя в заблуждение потерпевшего обещанием оказать содействие в его поступлении в магистратуру зарубежных университетов.

На основании собранных по уголовному делу доказательств в его отношении было принято решение о привлечении в качестве обвиняемого и, с учетом того, что Т. Гусейнов скрылся от следствия, он был объявлен в международный розыск по линии Национального центрального бюро Интерпола в городе Баку.

В результате проведенных международных оперативно-розыскных мероприятий Т. Гусейнов был выявлен и задержан на территории Монтенегро.

В настоящее время Пенитенциарной службой Министерства юстиции нашей страны осуществляются соответствующие меры по его передаче Азербайджанской Республике.

Генпрокуратура продолжает эффективное сотрудничество с зарубежными партнерскими ведомствами, в том числе с Интерполом, в целях выявления и задержания на территории иностранных государств лиц, находящихся в международном розыске, и обеспечения их экстрадиции в Азербайджан.

19:30

После обращения Генеральной прокуратуры Азербайджана в Министерство юстиции Черногории и предоставления необходимых документов в соответствии с международными процедурами достигнута договоренность об экстрадиции в Азербайджан гражданина страны Тугая Гусейнова Джошгун оглу.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана, Гусейнов проходит обвиняемым по уголовному делу, расследуемому Следственным управлением Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

По версии следствия, он подозревается в завладении денежными средствами потерпевшего в размере 150 тысяч евро путем злоупотребления доверием и обмана. Как утверждается, средства были получены под предлогом оказания помощи при поступлении в магистратуру зарубежных университетов.

На основании собранных доказательств в отношении Тугая Гусейнова было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого. В связи с тем, что он скрылся от следствия, его объявили в международный розыск по линии Национального центрального бюро Интерпола в Баку.

В ходе международных оперативно-розыскных мероприятий Гусейнов был установлен и задержан на территории Черногории.

В настоящее время Пенитенциарная служба Министерства юстиции Азербайджана принимает необходимые меры для его передачи азербайджанской стороне.

Генеральная прокуратура Азербайджана продолжает сотрудничество с зарубежными правоохранительными органами и Интерполом для розыска, задержания и экстрадиции лиц, находящихся в международном розыске.