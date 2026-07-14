Трамп: США введут полную блокаду против иранских судов

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Ормузский пролив остается открытым для всех морских судов, за исключением тех, которые следуют в Иран или имеют отношение к иранским грузам.

По его словам, любые суда, направляющиеся в иранские порты или перевозящие грузы, связанные с Ираном, столкнутся с американской блокадой.

Трамп отметил, что ограничения будут распространяться исключительно на корабли, следующие в Иран и обратно, а также на суда, перевозящие товары, связанные с этой страной.