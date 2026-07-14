КСИР атаковал американскую базу в Бахрейне

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о нанесении ударов по объектам базы Пятого оперативного флота ВМС США в Бахрейне.

Как передает телеканал Press TV, операция стала ответом на американские атаки против Ирана.

Согласно заявлению КСИР, подразделения ВМС организации нанесли удары по нескольким объектам на базе Джуффаир, включая склады вооружений, центр спутниковой связи и жилые комплексы для американского персонала.

В иранской стороне утверждают, что в результате атаки были поражены топливные хранилища, радар зенитного комплекса Patriot, система управления воздушным движением, радиолокационный комплекс раннего обнаружения C-RAM, а также центр управления беспилотными надводными аппаратами.

Ранее советник по связям со СМИ короля Бахрейна Набиль Альхамер сообщил, что силы противовоздушной обороны страны отразили воздушные атаки Ирана.

На фоне угрозы нового воздушного удара в Бахрейне были активированы сирены тревоги. Министерство внутренних дел страны призвало жителей сохранять спокойствие и следовать в ближайшие безопасные места.